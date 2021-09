Newsroom eleftherostypos.gr

Βουλευτές του γερμανικού σοσιαλδημοκρατικού κόμματος (SPD) «γιουχάρισαν» την Καγκελάριο Μέρκελ κατά τη διάρκεια της τελευταίας της ομιλίας στο γερμανικό Κοινοβούλιο.

Ενόψει των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Σεπτεμβρίου, η Καγκελάριος υπαινίχθηκε την πιθανότητα μετεκλογικής συνεργασίας του SPD με τη γερμανική Αριστερά, κάτι που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μεριάς μελών του SPD. Αυτή τη στιγμή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως το SPD προηγείται του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος CDU, στο οποίο προεδρεύει η Μέρκελ, κατά περίπου 5 μονάδες.

«Οι πολίτες θα κληθούν να ψηφίσουν σε μερικές μέρες», είπε στην ομιλία της η Καγκελάριος Μέρκελ. «Μπορούν να επιλέξουν μια συγκυβέρνηση του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος με το Κόμμα των Πρασίνων, που θα έχει και την υποστήριξη του Αριστερού Κόμματος (σσ. “Die Linke”), ή που, τουλάχιστον, δεν την αποκλείει», σχολίασε. Στο σημείο αυτό, πολλοί βουλευτές του SPD άρχισαν να την αποδοκιμάζουν, φωνάζοντας: «Ντροπή σου».

“Shame on you!”

Angela Merkel was shouted at during her last parliamentary speech today in Berlin, after accusing the Social Democrats (SPD) of considering a left-wing coalition.

The SPD is currently polling ahead of Merkel’s CDU, less than three weeks before federal elections. pic.twitter.com/iMOfvkBiKb

— DW Politics (@dw_politics) September 7, 2021