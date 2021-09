Newsroom eleftherostypos.gr

Μια πετρελαιοκηλίδα που προήλθε από το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Συρίας εξαπλώνεται στην Μεσόγειο με ταχείς ρυθμούς, απειλώντας και την Κύπρο.

Σύριοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν, την περασμένη εβδομάδα, πως μια δεξαμενή που περιείχε 15.000 τόνους πετρελαίου είχε διαρροή από την 23 Αυγούστου. Η δεξαμενή βρίσκεται σε μεγάλο ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της παράκτιας πόλης Μπανίγιας. Οι αξιωματούχοι είχαν αρχικά επισημάνει πως η διαρροή βρισκόταν υπό έλεγχο.

Μετά από την ανάλυση αεροφωτογραφιών από το σημείο της διαρροής, ωστόσο, διαπιστώθηκε πως η διαρροή ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με την αρχική εκτίμηση και είχε εξαπλωθεί σε μια έκταση 800 τετραγωνικών χιλιομέτρων- μια έκταση περίπου ισοδύναμη με αυτήν της Νέας Υόρκης.

New satellite imagery analyisis by @EOSOrbital using Sentinel-1 indicats that the #Baniyas oil spill seems way larger than anticipated, with almost 1000km2, though visual IDing is need to see if and how big the oil sheen is h/t @HarelDan pic.twitter.com/eqDK1vdD0D

— Wim Zwijnenburg (@wammezz) August 30, 2021