Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν τον πρώτο θάνατο πολίτη, εξαιτίας του τυφώνα «Αΐντα» που σαρώνει την νότια πολιτεία της Λουιζιάνα.

Στην 16η «επέτειο» του τυφώνα Κατρίνα, που είχε πλήξει επίσης τον αμερικανικό Νότο, αποτελώντας έναν από τους πιο καταστροφικούς τυφώνες που πέρασαν ποτέ από την περιοχή, την εμφάνισή του έκανε ο τυφώνας Αΐντα, διεκδικώντας τα «σκήπτρα» της μεγαλύτερης φυσικής καταστροφής των τελευταίων ετών στην Λουιζιάνα. Ο τυφώνας έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί εξίσου ισχυρός με τον τυφώνα «Λόρα», που έπληξε την Λουιζιάνα πέρσι, αλλά και με τον ιδιαίτερα καταστροφικό τυφώνα «Λαστ Άιλαντ» που είχε σημειωθεί στην περιοχή το 1856.

Lots of homes gone and just laying around… power lines, cars flipped, trailers, trees everywhere… @NWSNewOrleans #lawx pic.twitter.com/DecsGVazRD

— Chicago & Midwest Storm Chasers (@ChicagoMWeather) August 29, 2021