Newsroom eleftherostypos.gr

Tον θάνατο του τέως προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) Ζακ Ρογκ θρηνεί ο παγκόσμιος αθλητισμός. Ο Βέλγος παράγοντας, ορθοπεδικός στο επάγγελμα, άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα (29/8), σε ηλικία 79 ετών.

Στις 16 Ιουλίου 2001, ο Ζακ Ρογκ, είχε εκλεγεί ως ο 8ος πρόεδρος της ΔΟΕ και παρέμεινε στον προεδρικό θώκο έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013, όταν τον διαδέχθηκε ο νυν πρόεδρος, ο Γερμανός Τόμας Μπαχ.

Από το 1989 έως το 1992, ο Ζακ Ρογκ διετέλεσε πρόεδρος της Βελγικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3

— IOC MEDIA (@iocmedia) August 29, 2021