Οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη σημερινή έκρηξη στην Καμπούλ που οφείλεται σε επίθεση με ρουκέτα και είχε στόχο έναν καμικάζι, φερόμενο μέλος του IS-K, ο οποίος σχεδίαζε να εξαπολύσει επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και επλήγη μέσα στο αυτοκίνητό του, όπως μετέδωσε το BBC και το Ρόιτερς.

Όπως μεταδίδει το BBC, αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε με drone.

“Είμαστε βέβαιοι ότι πλήξαμε τον στόχο. Οι αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξαν θύματα μεταξύ αμάχων. Οι εκρήξεις από το αυτοκίνητό του που ακολούθησαν υποδηλώνουν την παρουσία σημαντικής ποσότητας εκρηκτικών σε αυτό”, δήλωσε ένας αξιωματούχος του στρατού στον αμερικανικό εταίρο του BBC, το CBS.

Missile strike on a house near Kabul Airport, nature of the strike unclear pic.twitter.com/wFdhCkHSwn — ELINT News (@ELINTNews) August 29, 2021

Ένας εκπρόσωπος των Ταλιμπάν επίσης επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό πλήγμα έπληξε έναν ύποπτο βομβιστή που επέβαινε σε αυτοκίνητο, σύμφωνα με τοAssociated Press.

US defense official: “Multiple suicide bombers inside the vehicle,” struck by US drone today in #Kabul. “Significant explosives in vehicle led to secondary explosions.” Bombers belonged to #ISIS-K and were en route to Kabul Airport. pic.twitter.com/l7bqAMPpPP — دودول طلا (@LievanTem) August 29, 2021

Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ρουκέτα έπληξε μια κατοικία κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά ακόμη δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται.

🇦🇫 Otra explosión cerca del aeropuerto de Kabul, las primeras informaciones sin confirmar hablar de un misil.

La inteligencia occidental ya avisó de que la amenaza del IS-K continuaba y se esperaban más ataques. pic.twitter.com/oMzxDeglgp — Daniel Gil (@Eurofilo_) August 29, 2021

Σύμφωνα μάλιστα με το πρακτορείο Sputnik, το οποίο επικαλείται μαρτυρίες αυτοπτών στην αφγανική τηλεόραση, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη αυτή, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιάκαι 4 τραυματίστηκαν.

A rocket attack in Kabul a residential house in Khajeh Baghra near Kabul airport. pic.twitter.com/ldXyp7ddXw — Rabia Sadat (@realRabiaSadat) August 29, 2021

Η αφγανική ειδησειογραφική σελίδα Ariana News μετέδωσε επικαλούμενη αυτόπτες μάρτυρες ότι από τη συγκεκριμένη έκρηξη καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και τμήμα μιας πολυκατοικίας.

