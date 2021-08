Newsroom eleftherostypos.gr

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τη χθεσινή τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ στο Αφγανιστάν, με τις τελευταίες αναφορές να κάνουν λόγο για περισσότερους από 180 θανάτους συνολικά.

Λιγότερο από 24 ώρες μετά την φονική τρομοκρατική επίθεση στις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, οι τοπικοί αξιωματούχοι νοσοκομείων αναφέρουν σύμφωνα με τους New York Times πως η «μαύρη» λίστα των νεκρών περιλαμβάνει 170 ονόματα, ενώ σε αυτά πρέπει να προστεθούν και οι 13 Αμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν επίσης.

