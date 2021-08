Αφγανιστάν: Συγκλονιστική εικόνα με 600 ανθρώπους «στοιβαγμένους» μέσα σε αμερικανικό μεταγωγικό

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια εικόνα που σοκάρει κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες σχετικά με τα όσα εκτυλίσσονται στον Αφγανιστάν μετά την κατάληψη της χώρας από τους Ταλιμπάν.

Στρατιωτικά αεροσκάφη που εκκενώνουν διπλωμάτες και πολίτες από το Αφγανιστάν άρχισαν να απογειώνονται σήμερα το πρωί, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας δυτικής χώρας.

Ο διάδρομος, τον οποίο είχαν καταλάβει χθες Δευτέρα χιλιάδες απελπισμένοι Αφγανοί που ήθελαν απεγνωσμένα να φύγουν από την πρωτεύουσα μετά την κατάληψή της από τους Ταλιμπάν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθώς το πλήθος απομακρύνθηκε, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η φύλαξη και η λειτουργία του αεροδρομίου, είχαν σταματήσει χθες τις πτήσεις εξαιτίας του χάους που επικρατούσε.

Όπως αναφέρει η New York Post, εκατοντάδες Αφγανοί που αγωνιούσαν για τη ζωή τους μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν έτρεξαν προς τη μισοκατεβασμένη ράμπα του C-17 Globemaster III και μπήκαν μέσα στο μεγάλο διαμέρισμα φορτίου του αεροσκάφους.

"سايغون" الجديدة

مطار كابول

وإجلاء المستعمرين وعائلاتهم pic.twitter.com/vuk5Orddzk — منصور بخاري (@shunja003) August 15, 2021

Το πλήρωμα του φορτηγού αεροσκάφους αποφάσισε να επιτρέψει στους πρόσφυγες να παραμείνουν και το αεροσκάφος απογειώθηκε με ασφάλεια, έχοντας ως προορισμό το Κατάρ.

Stunning photo shows over 600 Afghans packed inside US Air Force plane https://t.co/ckG0rzdwfY pic.twitter.com/KqsmfxmJrX — New York Post (@nypost) August 16, 2021

Last RT: Photo appears to first be posted on the amn/nco/scno FB page that regularly posts info/photos from Airmen. https://t.co/LdUUoQKhPB pic.twitter.com/ySbyOZaVXm — Brian Everstine (@beverstine) August 16, 2021

Συνολικά 640 πρόσφυγες κατάφεραν να «αποδράσουν» από την Καμπούλ με το συγκεκριμένο αεροσκάφος, πολύ περισσότεροι από τον αριθμό που σκόπευε να μεταφέρει το πλήρωμα.

Αφγανιστάν: Σοκαριστικό βίντεο δείχνει ανθρώπους να πέφτουν από αεροπλάνο που απογειώνεται

Σκηνές χάους εκτυλίσσονται τις τελευταίες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία, καθώς πλήθος Αφγανών τρέπεται σε φυγή και ενώ η πλειοψηφία των δυτικών διπλωματών έχει εγκαταλείψει ήδη την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δημοσίευσε στο Twitter το πρακτορείο Asvaka και φέρεται να δείχνει ανθρώπους να πέφτουν στο κενό από ένα αεροπλάνο που αναχωρεί από την Καμπούλ. Το πρακτορείο κάνει λόγο για δύο άτομα που πέφτουν από το αεροσκάφος καθώς αυτό κερδίζει ύψος, ωστόσο η γνησιότητα του βίντεο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Exclusive – The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people’s homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka – آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Insane. Don’t have any other words. The Kabul Airport. pic.twitter.com/ylraJsDyme — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, τρία άτομα σκοτώθηκαν από πυρά στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου της Καμπούλ. Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες που υποστηρίζουν ότι είδαν αιματοβαμμένα σώματα να κείτονται στο έδαφος.

Το ρεπορτάζ δεν προσδιορίζει από πού προήλθαν οι πυροβολισμοί, με τους αξιωματούχους της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ να μην προβαίνουν σε κάποιο σχόλιο.

Την ίδια στιγμή, το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανεβάζει τον τραγικό απολογισμό σε πέντε θανάτους ανθρώπων – μεταξύ των οποίων κι ένα μικρό κορίτσι- οι οποίοι ποδοπατήθηκαν, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Αμερικανοί στρατιώτες πυροβόλησαν στον αέρα

Μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων, επιβεβαίωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ. Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

BREAKING: Reports of several Afghan civilians dead after #US soldiers fired shots in Kabul Airport as people stormed the tarmac while US and other foreign missions tried to evacuate their diplomats. #Afganistan #Taliban pic.twitter.com/QyVgxURk3T — Arwa Ibrahim (@arwaib) August 16, 2021

Την πληροφορία ότι οι αμερικανοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ μετέδωσε νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός.