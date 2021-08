Η Τουρκία στέλνει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ελλάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών από την Τουρκία στην Ελλάδα για να συνδράμουν στην μάχη για την κατάσβεση των μετώπων φωτιάς στη χώρα, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο twitter.

Όπως σημειώνει, ο Νίκος Δένδιας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και τον ευχαρίστησε για τη βοήθεια.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου ενημέρωσε τον κ. Δένδια πως οι φωτιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο οπότε και η χώρα του μπορεί να διαθέσει τα συγκεκριμένα μέσα.

“Σε σημερινή τηλεφωνική μας επικοινωνία ευχαρίστησα τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Μελβούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος με ενημέρωσε ότι δύο τουρκικά πυροσβεστικά αεροσκάφη θα αποσταλούν στην Ελλάδα, καθώς, όπως επισήμανε, πλέον οι πυρκαγιές στην Τουρκία είναι υπό έλεγχο” έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

In phone conversation w/ FM @NikosDendias held today, #Turkey FM @MevlutCavusoglu informed that two Turkish firefighting airplanes will be sent to #Greece, as, he added, wildfires in Turkey are now under control. FM Dendias thanked his Turkish counterpart. pic.twitter.com/4VkUAIwzZc

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 9, 2021