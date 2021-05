Newsroom eleftherostypos.gr

«Φλέγεται» η Γάζα: Τουλάχιστον είκοσι Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων οι εννέα παιδιά, σκοτώθηκαν σήμερα, σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, σε απάντηση για τις ρουκέτες που είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από τον παλαιστινιακό θύλακα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Από τις 18:00 (σ.σ. χθες Δευτέρα), τρομοκρατικές οργανώσεις στη Λωρίδα της Γάζας εκτοξεύουν ρουκέτες εναντίον ισραηλινών αμάχων. Ασταμάτητα. Η ώρα είναι τώρα 04:00. Γίνονται επιθέσεις με ρουκέτες επί 10 ώρες», ανέφερε μέσω Twitter το ισραηλινό επιτελείο νωρίτερα σήμερα.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο ισραηλινός στρατός καταμετρούσε 150 επιθέσεις με ρουκέτες. Δεκάδες εξ αυτών αναχαιτίστηκαν από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Σιδηρούς Θόλος, διαβεβαίωσε.

Τα ισραηλινά αντίποινα ήταν εξαιρετικά πολύνεκρα. Σε πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους εννιά παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Η εφημερίδα Jerusalem Post έκανε λόγο για οκτώ μέλη της Χαμάς νεκρά.

Η οργάνωση Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε στο μεταξύ ότι ένας από τους διοικητές της σκοτώθηκε σε αυτούς τους βομβαρδισμούς.

Η ένταση ανάμεσα στο Ισραήλ και στους Παλαιστίνιους έχει φθάσει στο κόκκινο τις τελευταίες ημέρες. Το Σαββατοκύριακο, εκατοντάδες άνθρωποι – τουλάχιστον 610, σύμφωνα με εκπρόσωπο της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που επικαλέστηκε η εφημερίδα Αλ Κουντς – τραυματίστηκαν σε επεισόδια στην Ιερουσαλήμ, σε μια τοποθεσία που θεωρούν ιερή οι πιστοί τριών θρησκειών, το Όρος του Ναού, όπως το αποκαλούν οι Εβραίοι, ή Ευγενές Ιερό, όπως το ονομάζουν οι μουσουλμάνοι.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post, εκπρόσωπος της Χαμάς απείλησε περί τα μεσάνυχτα ότι η ένοπλη πτέρυγα της οργάνωσης θα άρχιζε επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν οι δυνάμεις της ισραηλινής αστυνομίας δεν αποχωρούσαν από τον ιερό χώρο μέσα σε δύο ώρες.

Αφού παρήλθε η προθεσμία που οριζόταν στο τελεσίγραφο, εκπρόσωπος της Χαμάς ανέφερε πως το σχέδιο επίθεσης ακυρώθηκε, διότι το Ισραήλ έκανε πίσω. Ωστόσο δεν έχει υπάρξει μέχρι εδώ καμία επιβεβαίωση πως αποσύρθηκαν δυνάμεις, της αστυνομίας ή άλλες, από την περιοχή αυτή της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με παλαιστινιακό ραδιοφωνικό δίκτυο, αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονταν όλη τη νύχτα σε πολλές πόλεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι πόλεις Ντάιρ αλ Μπάλα και Χαν Γιούνες υπέστησαν επανειλημμένα πλήγματα, όπως και η Τζαμπάλια.

WARNING: GRAPHIC CONTENT – Violent clashes over Jerusalem escalated dramatically with Gaza health officials saying at least 20 people, including nine children, were killed by Israeli air strikes launched after Palestinian militant groups fired rockets https://t.co/hIcmoN0kSw pic.twitter.com/qIdFRk6bu3

— Reuters (@Reuters) May 11, 2021