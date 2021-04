Newsroom eleftherostypos.gr

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Η Ινδία κατέγραψε σήμερα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό, για πέμπτη συναπτή ημέρα.

Τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 έφθασαν τα 352.991 τις προηγούμενες 24 ώρες, με το σύνολό τους να φθάνει πλέον τα 17,31 εκατομμύρια, κατά τα δεδομένα που δημοσιοποίησε το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Καταγράφηκε επίσης ακόμη ένα τραγικό ρεκόρ θανάτων: 2.812 ασθενείς με την COVID-19 υπέκυψαν, με τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας να φθάνει μέχρι εδώ τους 195.123 νεκρούς.

Αρκετοί ειδικοί ωστόσο θεωρούν τους επίσημους αριθμούς για την πανδημία, τόσο αυτόν των μολύνσεων, όσο και τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων –τον τέταρτο βαρύτερο στον κόσμο–, μάλλον υποτιμημένους στη χώρα των 1,3 δισεκ. κατοίκων.

These are dead COVID-19 Patients being cremated in India 💔

India is suffering the worst of the pandemic. Hospitals have completely run out of oxygen tanks, beds, basic medical equipment.

If y’all still think this virus is a joke, TAKE A LOOK 😭pic.twitter.com/IrxwZjGoXk

— StanceGrounded (@_SJPeace_) April 26, 2021