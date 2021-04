Όσκαρ 2021: Όλοι οι νικητές - Ο θρίαμβος των φαβορί

Newsroom eleftherostypos.gr

Το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας κέρδισε η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. Η 39χρονη Κινέζα σκηνοθέτης δήλωσε: «Εκ μέρους των παραγωγών μου, ευχαριστούμε την Ακαδημία και τους συνυποψήφιους μας και όσους μας βοήθησαν για να γίνει αυτή η ταινία, τη συγγραφέα του βιβλίου στο οποίο βασιστήκαμε, όλους όσους έπαιξαν, όσους βρήκαμε στο δρόμο και μας δίδαξαν τι σημαίνει πραγματική καλοσύνη».

Μια ανατροπή στη φετινή τελετή ήταν πως το συγκεκριμένο βραβείο δεν ανακοινώθηκε τελευταίο – όπως συμβαίνει πάντα στην ιστορία του θεσμού – αλλά πριν από την απονομή των βραβείων Α’ Γυναικείου και Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

“Nomadland" won big at the Academy Awards, taking home honors for best picture, director and lead actress. Chloé Zhao became only the second woman and the first Asian woman to win for directing. https://t.co/ssK7g3fr4i — The Wall Street Journal (@WSJ) April 26, 2021

Α’ Ανδρικού ρόλου

Το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου κέρδισε ο Άντονι Χόπκινς για την ερμηνεία του στον «Πατέρα» του Φλόριαν Ζέλερ. Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο Όσκαρ που κερδίζει ο 84χρονος ηθοποιός, τριάντα χρόνια μετά την «Σιωπή των Αμνών».

Α’ Γυναικείου ρόλου

Το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου δόθηκε στην Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για την ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο. «Θα έπρεπε να κάνουμε… καραόκι με τόσες φωνές που έχουμε εδώ τριγύρω. Δεν έχω λόγια. Ξέρουμε ότι είναι σαν ξιφασκία η δουλειά μας, πρέπει να δώσουμε μάχη για αυτό», δήλωσε η ΜακΝτόρμαντ, η οποία είναι πλέον κάτοχος 4 βραβείων Όσκαρ.

Bet you didn't have Frances McDormand howling like a wolf in her Best Picture acceptance speech on your #Oscars bingo card.https://t.co/sdgeoBK7lX pic.twitter.com/O0CWmjhLfP — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Β’ Γυναικείου Ρόλου

Η απολαυστική γιαγιά Γιουν Γιου-τζουνγκ στο «Minari» είναι ούτως η άλλως ένα από τα θέματα συζήτησης στη φετινή απονομή και κατάφερε να γίνει η δεύτερη Ασιάτισσα από το 1957 που κερδίζει το εν λόγω βραβείο, αφήνοντας με άδεια χέρια ηθοποιούς όπως η Γκλεν Γκλόουζ και η Αμάντα Σέιφιρντ.

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

"What a man." Daniel Kaluuya remembers Fred Hampton in his acceptance speech: "How blessed we are that we lived in a lifetime where he existed…When they played divide and conquer, we say unite and ascend." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/T58yZO1Bq7 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Πρωτότυπο σενάριο

Η βρετανίδα Εμεραλντ Φένελ ήταν το φαβορί στην κατηγορία πρωτότυπο σενάριο για την ταινία Promising Young Woman και αυτή που τελικά πήρε στα χέρια της το χρυσό αγαλματίδιο. Το σενάριό της έχει αμεσότητα και μιλάει για ένα από τα βασικά σημεία της δημόσιας συζήτησης της εποχής μας, την πατριαρχία.

Διασκευασμένο σενάριο

Ο Γάλλος Φλοριάν Ζέλερ που διασκεύασε για τη μεγάλη οθόνη το θεατρικό του έργο «The Father». Η Ενωση Σεναριογράφων πάντως ψήφισε «Μπόρατ».

Οι νικητές και οι νικήτριες των 93ων βραβείων Όσκαρ, με τη σειρά που ανακοινώθηκαν:

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Ma Rainey’s Black Bottom

Κοστούμια

Ma Rainey’s Black Bottom

Σκηνοθεσίας

Κλόι Ζάο για το Nomadland

Ανθρωπιστικό Βραβείο Jean Hersholt

Motion Picture Television Fund

Ήχος

Sound of Metal

Ταινία Μυθοπλασίας Μικρού Μήκους

Two Distant Strangers

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

If Anything Happens I Love You

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

Colette

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

My Octopus Teacher

Οπτικά Εφέ

Tenet

B’ Γυναικείος Ρόλος

Γιουν Γιου-Τζουνγκ για το «Minari»

Σχεδιασμός Παραγωγής – Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Φωτογραφία

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Μοντάζ

Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το «Sound of Metal»