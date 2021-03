Διώρυγα του Σουέζ: «Aποκολλήθηκε» το Ever Given ύστερα από σχεδόν μια εβδομάδα

Newsroom eleftherostypos.gr

Αποκολλήθηκε το Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ το ξημέρωμα της Δευτέρας σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Βloomberg, που επικαλείται την εταιρεία Inchcape, γιγάντιο σκάφος που έφραζε την ζωτικής σημασίας πλωτή οδό πλέει πλέον ελεύθερο, ωστόσο δεν ειναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πλοίων.

H σημαντική αυτή εξέλιξη, σύμφωνα με το πρακτορείο, προέκυψε μετά από την αφαίρεση 27.000 κυβικών μέτρων άμμου από τις όχθες του ποταμού τα περασμένα 24ωρα.

#BREAKING As the sun rises in Egypt, so too does the Ever Given. Six days after getting stuck bystander video shows the container ship once again floating. pic.twitter.com/Cv7vFTuBy3

Στον ιστότοπο παρακολούθησης πλοίων θαλάσσιας κυκλοφορίας MarineTraffic, εκατοντάδες μικρές χρωματιστές κουκίδες που αντιπροσωπεύουν τα πλοία που συσσωρεύονται σήμερα στ΄ανοιχτά του Πορτ-Σάιντ στη Μεσόγειο, στις λίμνες που χαρακτηρίζουν τη διώρυγα του Σουέζ και σχηματίζουν ακόμη και μια γραμμή στον κόλπο του Σουέζ που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

DEVELOPING: The Suez Canal in Egypt is currently blocked after a massive container ship named Ever Given got stuck. The ship was reportedly en route to the port of Rotterdam in the Netherlands from the Yantian district in China. pic.twitter.com/54morNrLUi

— X News Alerts (@XNewsAlerts) March 23, 2021