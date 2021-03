Διώρυγα του Σουέζ: 16 ελληνικά πλοία αποκλεισμένα μετά την προσάραξη του Ever Given – Για έκτη ημέρα προσαραγμένο το πλοίο

Newsroom eleftherostypos.gr

Δεκαέξι ελληνικά πλοία βρίσκονται σε αναμονή στη Διώρυγα του Σουέζ, ανάμεσα σε περισσότερα από 300 που αναμένουν από την μία ή την άλλη πλευρά του σημείου όπου έχει προσαράξει το φορτηγό πλοίο Ever Given από την Τρίτη, προκειμένου να διέλθουν της διώρυγας.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών προσέφερε από την πρώτη στιγμή βοήθεια στη φίλη χώρα Αίγυπτο, σε συνεργασία με την Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, όπως δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Πλακιωτάκης αναφερόμενος στην προσπάθεια αποκόλλησης του προσαραγμένου πλοίου Ever Given στη Διώρυγα του Σουέζ.

«Θέλαμε να τονίσουμε με αυτό τον τρόπο ότι είμαστε διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε βοήθεια και σε επίπεδο ρυμούλκησης αλλά και βυθοκόρησης», σημείωσε ο κ. Πλακιωτάκης κάνοντας λόγο για «τεράστιο πρόβλημα» στη Διώρυγα του Σουέζ.

«Πάνω από 10% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Ελλάδα είναι έτοιμη και με μέσα και προσωπικό να προσφέρει τη βοήθειά της, ενώ δυστυχώς έχουμε 16 ελληνικά πλοία που περιμένουν να διέλθουν της διώρυγας. Πιστεύουμε σύντομα να καταστεί δυνατή η ασφαλή διέλευση από τη διώρυγα» τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη με αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό χθες βράδυ, ο ναύαρχος Οσάμα Ράμπι, πρόεδρος της αιγυπτιακής αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA), δήλωσε ότι το σκάφος μετακινήθηκε «κατά 30 μοίρες προς τα δεξιά και τα αριστερά» για πρώτη φορά.

«Αυτό είναι καλή ένδειξη», σύμφωνα με τον ίδιο, για την εξέλιξη των προσπαθειών αποκόλλησης του σκάφους.

