Ιαπωνία: Μνήμες του 2011 ξύπνησε η ισχυρή σεισμική δόνηση – Πληροφορίες για δεκάδες τραυματίες [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ισχυρός υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών έπληξε τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή την Ιαπωνία, στα ανοικτά της Φουκουσίμα, φέρνοντας στους κατοίκους μνήμες από την καταστροφική σεισμική δόνηση του 2011, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θάνατοι ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Από τον σεισμό δεν προκλήθηκε τσουνάμι, όμως ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί τη νύκτα, ενώ 74 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, αν και πολλά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για περίπου 100 τραυματίες.

Major #earthquake (#地震) shakes off East Coast of Honshu, Japan 8 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/vqrbxMqt6C — EMSC (@LastQuake) February 13, 2021

Διακοπή ρεύματος ακολούθησε τον πρώτο σεισμό, που σημειώθηκε περίπου στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου (16:00 ώρα Ελλάδας), επηρεάζοντας σχεδόν ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, όμως σήμερα το πρωί η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σχεδόν κατά 100%.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd — Kurumi Mori (@rumireports) February 13, 2021

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

pic.twitter.com/Kl6TK2FSJ3 — Global News Network (@GlobalNews77) February 13, 2021

#BREAKING — A 7.1 magnitude earthquake has struck about 45 miles off the coast of Japan. Live picture from Tokyo Live Camera on YouTube https://t.co/aESeb7vyKr #Japan #Earthquake pic.twitter.com/krrKOLKgAp — Peter Planamente (@plana_journ) February 13, 2021

Κανένα πρόβλημα δεν έχει αναφερθεί στους πυρηνικούς σταθμούς που βρίσκονται στην περιοχή, τους ίδιους που είχαν πληγεί από τον σεισμό των 9 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε τον Μάρτιο του 2011. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους ή φέρονται αγνοούμενοι σχεδόν 20.000 άνθρωποι, ενώ ο πυρηνικός σταθμός Φουκουσίμα Νταΐιτσι είχε υποστεί σοβαρές ζημιές.

Μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί μόνο μια κατολίσθηση που κατέστρεψε αυτοκινητόδρομο στην επαρχία Φουκουσίμα, ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία των τρένων υψηλής ταχύτητας στη βόρεια Ιαπωνία προκειμένου να εξεταστούν οι υποδομές.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) είχε αρχικά εκτιμήσει το μέγεθος του σεισμού στους 7,1 βαθμούς, προτού αναθεωρήσει προς τα πάνω λίγες ώρες αργότερα. Σύμφωνα με την ίδια, ο χθεσινός σεισμός αποτελεί μακρινό μετασεισμό της δόνησης του 2011.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν ζητήσει από τους πολίτες να είναι «ιδιαίτερα προσεκτικοί», προειδοποιώντας ότι είναι πιθανό να σημειωθούν και άλλοι μεγάλοι μετασεισμοί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα αυξημένος είναι ο κίνδυνος κατολισθήσεων καθώς τη Δευτέρα αναμένονται στην περιοχή βροχοπτώσεις.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί σήμερα να εκτιμά το εύρος των ζημιών. Μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Ιαπωνίας έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για να διανείμουν κυρίως νερό, καθώς περίπου 4.800 νοικοκυριά δεν έχουν πρόσβαση σε τρεχούμενο νερό, δήλωσε ο Κατσουνόμπου Κάτο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι κατέφυγαν στη διάρκεια της νύκτας σε καταφύγια, όμως οι περισσότεροι έχουν ήδη επιστρέψει στα σπίτια τους, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ειδήσεις

Κορονοϊός: «Φωτιά» και πάλι η Αττική με 583 νέα κρούσματα – Ο χάρτης της διασποράς

Αποκάλυψη: Γιατί επιλέγονται οι [email protected] για τις νέες φρεγάτες του Π.Ν.

Κορωνοϊός: Αυτό είναι το Mega Εμβολιαστικό Κέντρο στο Μαρούσι – Πότε ανοίγει, το ωράριο λειτουργίας