De Standaard: Έρευνα στις εγκαταστάσεις της AstraZeneca στο Βέλγιο με εντολή της Κομισιόν

Νέα τροπή παίρνει, σύμφωνα με βελγικά δημοσιεύματα, ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της βρετανικής εταιρείας AstraZeneca.

Κατόπιν αιτήματος της Κομισιόν, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων διενήργησε επιθεώρηση στον τόπο παραγωγής εμβολίων της AstraZeneca στο Βέλγιο αναφέρει η βελγική εφημερίδα De Standaard και συμπληρώνει ότι αυτό επιβεβαιώνεται από το γραφείο του υπουργού Υγείας Φρανκ Βαντενμπρούκε.

Ο στόχος είναι «να βεβαιωθούμε ότι η καθυστέρηση παράδοσης των εμβολίων οφείλεται πράγματι σε πρόβλημα παραγωγής στη μονάδα του Βελγίου», σύμφωνα με το γραφείο του Υπουργού Υγείας.

Η επιθεώρηση, σημειώνει η De Standaard, διεξήχθη σε συνεργασία με άλλες χώρες, «έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και αντικειμενικότητα», λέει εκπρόσωπος του Βαντενμπρούκε προσθέτοντας ότι «Βέλγοι εμπειρογνώμονες εξετάζουν τώρα τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, μαζί με εμπειρογνώμονες από την Ολλανδία, την Ιταλία και την Ισπανία».

Παράλληλα, όπως αναφέρει το άρθρο, θα συνταχθεί έκθεση το συντομότερο δυνατό, αν και μπορεί να απαιτηθούν «μερικές ημέρες».

Η αποκάλυψη γίνεται την επομένη της συνάντησης εκπροσώπων της φαρμακοβιομηχανίας με την Κομισιόν, κατά την οποία οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για την εξομάλυνση των μεταξύ τους διαφορών που προέκυψαν από τις καθυστερήσεις στη διανομή των εμβολίων της βρετανικής εταιρείας προς τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση χαρακτηρίστηκε και από τις δύο πλευρές ως «εποικοδομητική».

Μετά τη νεότερη συνάντηση με τους αξιωματούχους της Κομισιόν ώστε να συζητηθεί το θέμα που έχει ανακύψει με την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού στα κράτη μέλη, η AstraZeneca εξέδωσε γραπτή δήλωση.

Σημειώνεται αρχικά η ευχαρίστηση του διευθύνοντος συμβούλου της βρετανοσουηδικής φαρμακευτικής εταιρείας Πασκάλ Σοριό για τη συμμετοχή του στη συνάντηση με το καθοδηγητικό συμβούλιο της ΕΕ για τα εμβόλια.

Στη συνέχεια αναφέρεται: «Είχαμε μια εποικοδομητική και ανοιχτή συζήτηση για τις περιπλοκές της αύξησης της κλίμακας παραγωγής του εμβολίου μας και τις προκλήσεις που έχουμε συναντήσει. Δεσμευτήκαμε σε ακόμα πιο στενό συντονισμό για να χαράξουμε από κοινού ένα μονοπάτι για την παράδοση του εμβολίου μας τους προσεχείς μήνες, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να φέρουμε αυτό το εμβόλιο σε εκατομμύρια Ευρωπαίους χωρίς κέρδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

Από τη πλευρά της ΕΕ πάντως, δεν επετεύχθη μεγάλη πρόοδος.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca απέτυχαν να σημειώσουν πρόοδο την Τετάρτη κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται αναφορικά με τις παραδόσεις των εμβολίων έναντι του κορωνοϊού, δήλωσε μετά τη συνάντηση η αρμόδια Επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Σύμφωνα με το Reuters, η ΕΕ ασκεί πιέσεις προς την εταιρεία, ώστε να προμηθεύσει περισσότερες δόσεις του εμβολίου της από τις μονάδες παραγωγής που έχουν έδρα στην Ευρώπη και την Βρετανία.

