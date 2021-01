Newsroom eleftherostypos.gr

Πυρκαγιά ξέσπασε στο Serum Institute της Ινδίας, τον μεγαλύτερο παραγωγό εμβολίων παγκοσμίως, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, όμως τα Μέσα Ενημέρωσης διευκρίνισαν ότι δεν έχει επηρεαστεί η παραγωγή των εμβολίων κατά της covid-19.

Ινδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν εικόνες από ένα τεράστιο σύννεφο γκρίζου καπνού που υψωνόταν πάνω από το Serum Institute στην Πούνε, όπου αυτή την περίοδο παρασκευάζονται εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου κατά της covid-19 της AstraZeneca και του πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί» από την πυρκαγιά, ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος της Πούνε, Μουρλιντχάρ Μοχόλ και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Αντάρ Πουναουάλα απηύθυνε τα συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες των θυμάτων μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

