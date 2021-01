Ορκωμοσία Μπάιντεν και stars: Εθνικός ύμνος από Lady Gaga, συγκλόνισε η Jennifer Lopez, έκλεψε την παράσταση η Αμάντα Γκόρμαν

Αθηνά Σούτζου

Ηταν η πρώτη ηλιόλουστη ορκωμοσία Αμερικανού προέδρου εδώ και τρεις δεκαετίες και, παρά τις ειδικές συνθήκες, η τελετή «ντύθηκε» με ποιήματα, μουσικές από διάσημες σταρ και έκδηλη συγκίνηση.

Ο χειμωνιάτικος ήλιος δεν κατάφερε να μειώσει τη λάμψη των αστέρων πρώτης γραμμής -Lady Gaga και Τζένιφερ Λόπεζ- που έδωσαν το «παρών» την ορκωμοσία του 46ου προέδρου των ΗΠΑ.

Την παράσταση, όμως, έκλεψε η 22χρονη Αφροαμερικανή Αμάντα Γκόρμαν, η νεαρότερη ποιήτρια που τιμήθηκε με το πρώτο «Εθνικό Βραβείο Νέου Ποιητή» στις ΗΠΑ, η οποία απήγγειλε το ποίημά της «Ο λόφος που σκαρφαλώνουμε».

Η Lady Gaga, η τραγουδίστρια που στήριξε τον Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, έψαλε τον εθνικό ύμνο. Η διάσημη σταρ εμφανίστηκε με μια δημιουργία του οίκου Schiaparelli -του σχεδιαστή Ντάνιελ Ρόσμπερι. Το μπλε σακάκι και η κόκκινη μεταξωτή φούστα συμπληρωνόταν από ένα τεράστιο επίχρυσό περιστέρι στο πέτο, μια συμβολική κίνηση για να στείλει μήνυμα ειρήνης.

«Θα τραγουδήσω στις καρδιές όλων των ανθρώπων», έγραψε στο Twitter, πριν ανέβει στη σκηνή.

Ντυμένη στα λευκά με κοστούμι του οίκου Chanel, η Τζένιφερ Λόπεζ αιχμαλώτισε όλα τα βλέμματα όταν τραγούδησε προς την τιμήν του νέου προέδρου των ΗΠΑ τα τραγούδια «America is beautiful» και «This is Your Land» (Αυτή είναι η πατρίδα σας). Το τελευταίο, σε στίχους του Γούντι Γκάρθι, αναφέρεται στην ισότητα και καταδικάζει την περιθωριοποίηση της εργατικής τάξης. Το «This Land is Your Land» έγινε διάσημο από τα κινήματα του 1960. Η Λατίνα τραγουδίστρια και ηθοποιός προς το τέλος της εμφάνισής της είπε δύο στίχους της «Δέσμευσης πίστης» στα ισπανικά: «Ενα έθνος υπό τον Θεό, με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους». Νωρίτερα, η Λόπεζ ανήρτησε στα σόσιαλ μίντια το ταξίδι της προς την Ουάσιγκτον και φωτογραφίες με μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονταν στην πόλη.

Η… παρέλαση διασημοτήτων δεν περιορίστηκε στην τελετή, καθώς, σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις το γιόρτασαν με μια ειδική τηλεοπτική εκπομπή με παρουσιαστή τον ηθοποιό Τομ Χανκς, με την παρουσία γνωστών καλλιτεχνών – Τζον Μπον Τζόβι, Μπρους Σπρίνγκστιν και Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Ρούχα

Ο πρόεδρος Μπάιντεν φόρεσε κοστούμι και παλτό σκούρου μπλε χρώματος, και τα δύο από τον Αμερικανό σχεδιαστή Ralph Lauren. Η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν φόρεσε ένα τιρκουάζ φόρεμα και παλτό του οίκου «Markarian» και της σχεδιάστριας Αλεξάντρα Ο’ Νιλ, μια κίνηση στήριξης στους νέους, Αμερικανούς δημιουργούς.

Για την ιστορική ορκωμοσία της ως η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Καμάλα Χάρις επέλεξε φόρεμα και του νεαρού Αφροαμερικανού σχεδιαστή Κρίστοφερ Τζον Ρότζερς. Η Καμάλα Χάρις, η Μισέλ Ομπάμα και η Χίλαρι Κλίντον επέλεξαν αποχρώσεις του μοβ, που σύμφωνα με το περιοδικό «The Hill» είναι μια μίξη των χρωμάτων που αντιπροσωπεύουν τα πολιτικά κόμματα -μπλε και κόκκινο-, προωθώντας το μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας. Το μοβ χρώμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη νέα αντιπρόεδρο που το επέλεξε στο παρελθόν προς τιμήν τη Σίρλεϊ Τσίσολμ, την πρώτη Αφροαμερικανή που εκλέχθηκε στο Κογκρέσο.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

Ειδήσεις

Μήνυμα ενότητας και δημοκρατίας από τον νέο Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν

Ορκωμοσία Μπάιντεν: Τα γάντια του Σάντερς, η φούστα της Λέιντι Γκάγκα και μια τεράστια Βίβλος

Ορκωμοσία Μπάιντεν: Μάγεψε η Lady Gaga τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο με χρυσό μικρόφωνο

H Γκρέτα Τούνμπεργκ πανηγυρίζει για την αποχώρηση Τραμπ και τον τρολάρει με τα ίδια του τα λόγια