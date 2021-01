Ορκωμοσία Μπάιντεν: Μάγεψε η Lady Gaga τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο με χρυσό μικρόφωνο

Newsroom eleftherostypos.gr

Η Lady Gaga ήταν εκείνη που συνόδευσε τη μελωδία του εθνικού ύμνου των ΗΠΑ, πριν την ορκωμοσία των Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις.

Μπορεί, λόγω των περιορισμών για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορονοϊού, οι πολίτες να μην έδωσαν το «παρών» στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο η Lady Gaga, τούς «μάγεψε» μέσα από την τηλεόραση.

Η Αμερικανίδα σταρ ερμήνευσε τον Εθνικό Ύμνο με τη συνοδεία της μπάντας του Ναυτικού των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της τελετής, προκαλώντας ανατριχίλα, όχι μόνο στους παρευρισκόμενους, αλλά και στην πλειοψηφία των Αμερικανών που την παρακολουθούσαν από το σπίτι.

🎶O’er the land of the free and the home of the brave🎶

Lady Gaga performs the National Anthem for #InaugurationDay.https://t.co/UAlbBuSLTS pic.twitter.com/qLOBxZ3qsq

— Good Morning America (@GMA) January 20, 2021