Τραγικές εικόνες στη Ρώμη: Εκατοντάδες πουλιά νεκρά λόγω των βεγγαλικών [βίντεο]

Βίντεο που σφίγγουν το στομάχι ανάρτησαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακτιβιστές που αντιτίθενται στην αλόγιστη χρήση πυροτεχνημάτων και βεγγαλικών κατά την αλλαγή του χρόνου.

Η εικόνα με εκατοντάδες νεκρά πουλιά στους δρόμους της Ρώμης στην μετάβαση από το 2020 στο 2021, λόγω των πυροτεχνημάτων, είναι αποκαρδιωτική.

Hundreds of birds found dead in #Rome due to #NYE fireworks#Italy #NewYearsEve pic.twitter.com/7sWnm0VWiJ

— Ruptly (@Ruptly) January 1, 2021