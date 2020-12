Με ένα φαντασμαγορικό σόου η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2021!

Newsroom eleftherostypos.gr

Το 2021 στο νότιο Ειρηνικό Ωκεανό είναι γεγονός!

Η Νέα Ζηλανδία γιόρτασε πρώτη από όλες τις χώρες του κόσμου, μαζί με την Τόνγκα, τη Σαμόα, και το Κιριμπάτι τον ερχομό του νέου έτους.

This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0

Χιλιάδες Νεοζηλανδοί συγκεντρώθηκαν χωρίς φόβο και χωρίς μάσκες στο Οκλαντ για να απολαύσουν το παραδοσιακό σόου με τα φώτα και τα πυροτεχνήματα στο λιμάνι της πόλης.

Σειρά για να υποδεχθεί το νέο έτος έχει η Αυστραλία, όπου το 2021 θα φτάσει στην ανατολική της ακτή, στις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας. Πάντως στις περισσότερες χώρες, η πανδημία θα περιορίσει τους εορτασμούς και τα πυροτεχνήματα.

Minutes to go until it’s 2021 in New Zealand! 🎆

It’s a comfortable 18 degrees in Auckland, where large crowds have gathered on Queen Street.#HappyNewYear2021 #HappyNewYear pic.twitter.com/beev5uLG2x

— NIWA Weather (@NiwaWeather) December 31, 2020