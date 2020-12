Κορωνοϊός – Βρετανία: Σε lockdown επιπέδου 4 το Λονδίνο και η νοτιο-ανατολική Αγγλία – Τζόνσον: «Πρέπει να δράσουμε τώρα!»

Newsroom eleftherostypos.gr

«Πρέπει να δράσουμε τώρα», δήλωσε ο πρωθυπουργούς του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει λάβει η επιδημία μεταδίδεται πλέον ταχύτερα.

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο βρετανός πρωθυπουργός διευκρίνισε πάντως ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι «το νέο στέλεχος του ιού» αυξάνει την μεταδοτικότητά του.

Η περιφέρεια του Λονδίνου και η νοτιο-ανατολική Αγγλία εισέρχονται και πάλι από αύριο σε lockdown επιπέδου 4, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Ο βρετανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε «νέο στέλεχος του κορονοϊού» στις περιοχές αυτές, το οποίο δεν αυξάνει την επικινδυνότητα» του ιού, αλλά «μεταδίδεται πιο εύκολα».

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 27.052 νέα κρούσματα και 534 νέους θανάτους κατά το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

