Ναμίμπια: Ο Αδόλφος Χίτλερ εξελέγη περιφερειακός σύμβουλος

Είναι 2020 και ζει στη Ναμίμπια. Το όνομα του Αδόλφος Χίτλερ και πρόσφατα εκλέχθηκε περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της χώρας!

Μια… ανατριχιαστική ιστορία -και συνωνυμία- φέρνει στο «φως» η γερμανική Bild!

Διαβάζοντας τον τίτλο νομίζεις πως ξαφνικά «κέρδισαν» όσοι πιστεύουν τις… ιστορίες για αγρίους, ότι ο Αδόλφος Χίτλερ ζει κάπου στη Λατινική Αμερική.

Απλά, υπάρχει πολιτικός στη Ναμίμπια, που λέγεται Αδόλφος Χίτλερ και εκλέχθηκε περιφερειακός διαχειριστής για το Σύνταγμα της χώρας.

Προφανώς και αυτό δεν ισχύει.

Ο Αδόλφος Χίτλερ Ουνόνα (όπως είναι το πλήρες όνομά του) ορκίστηκε την Τετάρτη (2/12), σημειώνει η Bild, έχοντας, μάλιστα, συγκεντρώσει το 84,88% των ψήφων στις περιφερειακές εκλογές της περιοχής Ομπούντια στον βορρά της αφρικανικής χώρας.

Φυσικά, αυτός ο Αδόλφος δεν είναι Ναζί. Κάθε άλλο. Μπήκε στην πολιτική με τους μαχητές κατά του Απαρτχάιντ και έφτασε τώρα σε αυτό το πολύ υψηλό αξίωμα.

2020 just keeps getting crazier! Anyone have "Adolph Hitler wins election" on their Bingo card? https://t.co/ZHTuFjaAGM

— Ethan Strauss (@dotEthan) December 3, 2020