ΗΠΑ-εκλογές: Στην αντεπίθεση ο Τραμπ – «Είμαστε μπροστά, προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές»

Newsroom eleftherostypos.gr

ΗΠΑ – εκλογές: Για μεγάλη νίκη μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε δήλωση από το Λευκό Οίκο σε λίγο.

Σε tweets που έκανε αμέσως μόλις ολοκλήρωσε τη δήλωση του ο Τζο Μπάιντεν, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» και στη συνέχεια τόνισε: «Έχουμε μεγάλο προβάδισμα, αλλά προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές. Ποτέ δεν θα τους αφήσουμε. Οι ψήφοι δεν μπορούν να καταμετρηθούν αφού έχουν κλείσει οι κάλπες».

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020