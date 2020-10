Απίστευτος Τραμπ: Ήθελε να εμφανιστεί με μπλουζάκι… Superman – Πανηγύρι στο Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Με μπλουζάκι του… Superman που θα άφηνε να φανεί ανοίγοντας το πουκάμισό του σκεφτόταν να εμφανιστεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρουν οι New York Times ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε την ιδέα αυτή ως εντυπωσιακή έξοδο από το στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed του Μέριλαντ την περασμένη εβδομάδα.

Το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας αναφέρει ότι ο Τραμπ πρότεινε σε αρκετά τηλεφωνήματα με αξιωματούχους να εμφανιστεί αρχικά εύθραυστος και στη συνέχεια να αποκαλύψει κάτω απ’ το πουκάμισό του το έμβλημα του υπερήρωα ως ένδειξη της υπερδύναμής του και της νίκης του κατά του κορωνοϊού.

Όπως ήταν φυσικό, οι χρήστες του Twitter… περιποιήθηκαν δεόντως τον Αμερικανό πρόεδρο μετά το ρεπορτάζ της εφημερίδας:

Exclusive picture of trump wearing Superman suit over his girdle. #TrumpSuperSpreader pic.twitter.com/N7IxAz11l8 — KeanoTheDog (@judgeyourself99) October 11, 2020

The Real Donald Trump playing Superman pic.twitter.com/ZeN4EHniaA — Outspoken (@Out5p0ken) October 11, 2020

(PS) My God, the memes on this… they'll never end. It'll be 2030 and they'll still be using the Trump-as-Fat-Superman meme in GIFs. Wow. Just… wow. pic.twitter.com/4GowR9Bsr1 — Seth Abramson (@SethAbramson) October 11, 2020

“Dang, Superman! You really let yourself go!” https://t.co/MX22v1kVu3 — Tea Pain (@TeaPainUSA) October 10, 2020

Exactly Preet. Superman was about Truth, Justice and the American Way. The opposite of Trump. pic.twitter.com/ZNmfEzzW4E — Doug Dib (@DougDib) October 10, 2020

Trump Wanted to Rip Open His Shirt to Reveal Superman Shirt as He Left Hospital https://t.co/IULO9DOTwH — The Resistance 🇺🇸 (@NightlyPolitics) October 11, 2020

Αν και η ιδέα εγκαταλείφθηκε στο τέλος, ο Τραμπ σκηνοθέτησε ένα επικοινωνιακό σόου κατά την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Όταν βγήκε απ’ το νοσοκομείο έκανε σήμα στις κάμερες με τον αντίχειρα και τη γροθιά του προτού επιβιβαστεί στο ελικόπτερο που τον μετέφερε στην έδρα του.

Αργότερα ανήρτησε κι ένα βίντεο της άφιξής του εκεί και κάλεσε τους Αμερικανούς να μην φοβούνται τον κορωνοϊό και τον αφήσουν να κυριαρχήσει στις ζωές τους. «Νιώθω καλύτερα απ’ ό,τι προ εικοσαετίας», διαμήνυσε.

Στη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο του χορηγήθηκε κοκτέιλ τριών φαρμάκων, μεταξύ των οποίων και το στεροειδές δεξαμεθαζόνη, που χρησιμοποιείται συνήθως σε ασθενείς της Covid-19 που νοσούν βαριά. Κορυφαίοι γιατροί λένε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτηματικά αναφορικά με τη σοβαρότητα της νόσου του Τραμπ.

Ο λοιμωξιολόγος δρ Άλμπερ Κο του τμήματος Δημόσιας Υγείας του φημισμένου Πανεπιστημίου του Γέιλ κατηγόρησε τον Λευκό Οίκο ότι εκδίδει συγκεχυμένες ανακοινώσεις για την πορεία της υγείας του Προέδρου των ΗΠΑ, που προκαλούν αβεβαιότητα ως προς το αν ο Τραμπ νόσησε ποτέ από πνευμονία.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr