ΗΠΑ: Νεκροί και καταστροφές από τον τυφώνα «Λάουρα» – Πάνω από 750.000 σπίτια χωρίς ρεύμα

Αφού ενισχύθηκε σε τυφώνα κατηγορίας 4, ο «Λάουρα», έφτασε στις ακτές της Λουιζιάνας με ανέμους που ξεπερνούν σε ταχύτητα τα 240 χιλιόμετρα ανά ώρα.

Η καταστροφική, τροπική καταιγίδα, συνοδευόμενη από ισχυρούς ανέμους προκαλεί αιφνίδιες πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους σε ορισμένες περιοχές της Λουιζιάνα. Η ισχύς της «Λάουρα», σύμφωνα με την Αμερικάνικη μετεωρολογική υπηρεσία και το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων, την κατατάσσει μεταξύ των 13 πιο ισχυρών τροπικών καταιγίδων που έχουν πλήξει τις ΗΠΑ, φέρνοντας μνήμες από το φονικό πέρασμα του «Κατρίνα» πριν 15 χρόνια.

Μέχρι στιγμής τρεις άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι τώρα τη ζωή τους στη Λουιζιάνα, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές, περισσότερα από 750.000 σπίτια και επιχειρήσεις έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρική ενέργεια, ενώ ένα εργοστάσιο χημικών έπιασε φωτιά κοντά στην πόλη Ουεστλέικ.

Κάτοικοι περιοχών της Λουιζιάνας και του Τέξας είχαν αρχίσει από χθες, να προετοιμάζονται για το χτύπημά του. 650.000 αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους.

Ένα ζήτημα που απασχολεί τις αρχές είναι το πώς θα προστατευθούν τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου και φυσικού αερίου της Αμερικής , από τις πλημμύρες. Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων έχει εκδώσει προειδοποίηση 400 μιλιών από το Φριπορτ στο Τέξας έως και τον ποταμό Μισισιπή, με αποτέλεσμα τα διυλιστήρια να κλείσουν προσωρινά προκαλώντας ανησυχία για την τιμή των ορυκτών καυσίμων.

Στο μεταξύ, ένα 14χρονο κορίτσι αποτελούσε το πρώτο καταγεγραμμένο θύμα του κυκλώνα «Λόρα», έπειτα από πτώση δέντρου στο σπίτι της, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τζον Μπελ Έντουαρντς. Άλλοι δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πτώσεις δέντρων στις περιοχές Τζάκσον και Αρκάντια. «Πριν λίγο έλαβα μια αναφορά για το πρώτο μας θάνατο.

Πρόκειται για ένα νεαρό κορίτσι 14 ετών στην περιοχή Λίσβιλ, καθώς ένα δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι της», δήλωσε ο Έντουαρντς στο MSNBC, που ζήτησε από τους κατοίκους της πολιτείας να παραμείνουν στα σπίτια τους και να μην χρησιμοποιούν τα κλιματιστικά τους.«Υποψιάζομαι ότι δεν θα είναι το τελευταίο θύμα, αν και προσεύχομαι να μην έχουμε άλλα.

Αυτή τη στιγμή, πάντως, ξέρουμε ότι έχουμε τουλάχιστον ένα θάνατο στη Λουιζιάνα», πρόσθεσε ο κυβερνήτης, ο οποίος δεν έδωσε στοιχεία για την ταυτότητα του άτυχου κοριτσιού.Ο κυκλώνας «Λόρα» έφτασε κοντά στο Κάμερον – μια κοινότητα 400 ατόμων περίπου, 115 μίλια νότια του Λίσβιλ – στη 1 π.μ. της Πέμπτης, ως καταιγίδα κατηγορίας 4, με άνεμους 150 μίλια/ώρα (περίπου 240 χιλιόμετρα την ώρα). Από τότε έχει αποδυναμωθεί σε καταιγίδα κατηγορίας 2.

