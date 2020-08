Στη Βηρυτό ο Μακρόν: Αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις ο Λίβανος θα συνεχίσει να υποφέρει

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έφθασε σήμερα στον Λίβανο, στην πρώτη επίσκεψη ξένου αρχηγού κράτους μετά τις ισχυρές εκρήξεις που κατέστρεψαν συνοικίες της Βηρυτού, προκαλώντας 137 θανάτους, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Ο Μακρόν, που αναμένεται να συναντηθεί με τους κυριότερους ηγέτες του Λιβάνου, θέλει να «διαψεύσει πως ο Λίβανος», που πλήττεται από πολιτική και οικονομική κρίση, «είναι μόνος, βυθισμένος, κοντά στην εξαφάνιση», σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Watch: French President Emmanuel Macron visits the site of the explosion in #Lebanon's capital #Beirut. #BeirutExplosion https://t.co/uYkZTFstAN pic.twitter.com/pUjPrljRWa

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 6, 2020