Ο Τραμπ έχει… ξεφύγει: Ανεβάζει βίντεο με ακροδεξιούς να στοχεύουν με όπλα διαδηλωτές και να φωνάζουν «λευκή δύναμη»

Όχι μία αλλά δύο φορές ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μοιράστηκε στο Twitter βίντεο με ακροδεξιούς.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ μοιράστηκε βίντεο με ζευγάρι λευκών να κραδαίνει όπλα απειλώντας διαδηλωτές στο Σεντ Λούις στο Μιζούρι, που κατευθύνονταν στο σπίτι της δημάρχου για να ζητήσουν την παραίτησή της.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το επίμαχο βίντεο δείχνει το ζευγάρι να στέκεται έξω από το σπίτι του την ώρα της κινητοποίησης.

Η γυναίκα απεικονίζεται να επιδεικνύει το όπλο της στο πλήθος ενώ ο άνδρας κρατάει ένα τουφέκι.

Οι διοργανωτές της διαδήλωσης προέτρεπαν το πλήθος να αγνοήσει το ζευγάρι και να συνεχίσει την πορεία.

Περισσότερα από 500 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση με ορισμένους να φωνάζουν ενώ περπατούσαν προς το σπίτι της δημάρχου, Λίντα Κρούσον: «Παραιτήσου Λίντα, πάρε μαζί σου τους μπάτσους».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε retweet την ανάρτηση του ABC News, προκαλώντας για ακόμη μία φορά.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

