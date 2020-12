Αυτά τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει οπωσδήποτε να τρώτε το χειμώνα

Newsroom eleftherostypos.gr

Το χειμώνα, όπως και όλες τις εποχές, τα φρούτα και τα λαχανικά αποτελούν σύμμαχο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος.



Eίναι πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, τα οποία αφομοιώνονται εύκολα από το σώμα μας και συμβάλλουν στην τόνωση των βιολογικών λειτουργιών του οργανισμού μας. Επίσης, μειώνουν την αίσθηση πείνας και την αποθήκευση του διατροφικού λίπους, κάτι το οποίο τα καθιστά ιδανικές επιλογές και για την μείωση του βάρους μας. Ας δούμε μερικά αναλυτικότερα:

1. Εσπεριδοειδή

Αποτελούν τα τρόφιμα με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος, με αποτέλεσμα να προλαμβάνονται κρυολογήματα και ιώσεις. Η βιταμίνη C που περιέχεται στα εσπεριδοειδή αυξάνει την απορρόφηση σιδήρου και διατηρεί υγιές το δέρμα. Πολύ καλές πηγές βιταμίνης C αποτελούν τα πορτοκάλια, τα γκρέιπφρουτ, τα λεμόνια και τα μανταρίνια.

2. Γκρέιπφρουτ

Εκτός από την περιεκτικότητα του σε βιταμίνη C, το γκρέιπφρουτ περιέχει βιταμίνες А, Β, D, Ε, ασβέστιο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο, χαλκό, σίδηρο και φώσφορο. Έχει επίσης αντιβακτηριακές ιδιότητες.Το γκρέιπφρουτ σε συνδυασμό με μέλι δημιουργεί ένα σπουδαίο ελιξίριο που θα σε βοηθήσει να διατηρήσεις την ομορφιά και την υγεία σου, ενώ βοηθάει στο να καίγονται περισσότερες θερμίδες. Ένα ποτήρι χυμός γκρέιπφρουτ έχει 95 θερμίδες.

3. Πορτοκάλι

Το πορτοκάλι, το επιλέγουμε συνήθως γιατί είναι πλούσιο σε βιταμίνη C, δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως πως είναι επίσης και πηγή φυλλικού οξέος, καλίου, σεληνίου, φυτικών ινών και πολλών μετάλλων. Τα αντιοξειδωτικά που περιέχει σε συνδυασμό με τις ίνες, προκαλούν κορεσμό. Ένα μέτριο σε μέγεθος πορτοκάλι μας παρέχει 62 θερμίδες και μας προμηθεύει με σχεδόν το 100% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης σε βιταμίνη C.

4. Ρόδι

Το ρόδι είναι πλούσιο σε βιταμίνες (Α, C, Ε, φυλλικό οξύ), σίδηρο, κάλιο και φυτικές ίνες, ενώ είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες. Έχει αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις, αντιβηχικές, στυπτικές, επουλωτικές και αντιδιαρροϊκές ιδιότητες. Ακόμη, εμποδίζει την οξείδωση της «κακής» χοληστερίνης (LDL), που αποτελεί σοβαρό παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Το ρόφημα με ρόδι και πράσινο τσάι βοηθάει στη αποτοξίνωση του οργανισμού και στη μείωση του σωματικού βάρους. Η θερμιδική αξία ανά ρόδι (περίπου 280 γρ.) είναι 234 θερμίδες.

5. Κουνουπίδι

Είναι καλή πηγή βιταμίνης C, βιταμίνης Κ και φυλλικού οξέος. Ανήκουν και αυτό, μαζί με το μπρόκολο, στην οικογένεια των κραμβοειδών λαχανικών. Τα 100 γραμμάρια κουνουπιδιού αποδίδουν μόλις 25 θερμίδες, με 3 γραμμάρια ινών. Δρουν ευεργετικά κατά της δυσκοιλιότητας, των αιμορροΐδων, του πεπτικού έλκους και διάφορων μορφών καρκίνου.

6. Μπρόκολο

Το μπρόκολο είναι πλούσιο σε β-καροτένιο και σίδηρο και αποτελεί μια τροφή ιδιαίτερα τονωτική για όλα τα όργανα, καθώς βοηθά στην αποτοξίνωση τους. Επιπλέον, αποτελεί σημαντική πηγή βιταμίνης C, βιταμινών του συμπλέγματος B, και ιδιαίτερα σε B2, B3 και B6, ενώ εμπεριέχεται σε αυτό και βιταμίνη Κ.Ακόμη, μπορούμε να βρούμε ποσότητες σιδήρου, φυλλικού οξέος, ασβεστίου, σελήνιου, καλίου και μαγνησίου. Ανά 100 γρ. βρασμένου μπρόκολου παίρνουμε 30 θερμίδες.

7. Λάχανο

Αποτελεί πηγή βιταμίνης C και σιδήρου και τα 100 γραμμάρια αποδίδουν μόλις 25 θερμίδες. Το λάχανο δρα ευεργετικά έναντι της δυσκοιλιότητας, των αιμορροϊδων, του πεπτικού έλκους και του καρκίνου. Είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, μαγγάνιο, φυλλικό οξύ, ασβέστιο, κάλιο, βιταμίνες C, B1, B6, και Α. Οι φυτικές ίνες θα αυξήσουν τον κορεσμό, με αποτέλεσμα να μένεις για περισσότερη ώρα χορτάτη.

8. Σπανάκι

Είναι πλούσια πηγή βιταμίνης Α και C, φυλλικού οξέος, σιδήρου, μαγνησίου και φυτικών ινών. Ένα φλιτζάνι μαγειρεμένο σπανάκι έχει μόνο 20 θερμίδες, γι’ αυτό και αποτελεί πολύ καλή επιλογή για την δίαιτα σου. Ιδανικά κατανάλωσέ το με ψητό σολομό ή σε σπιτική σπανακόπιτα ή σε μορφή σπανακόρυζου.

*Aπό τη Μαργαρίτα Μπουλούμπαση • Διαιτολόγο – Διατροφολόγο • Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr