Τα καλύτερα συμπληρώματα διατροφής για πιο υγιή μαλλιά

Τα διατροφικά συμπληρώματα, εκτός από τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες που παρέχουν στον οργανισμό σας, μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε και να διατηρήσετε πιο υγιή μαλλιά.

Αν έχετε παρατηρήσει ότι τα μαλλιά σας χάνουν τη «ζωντάνια» τους, χάνουν όγκο και οι τρίχες γίνονται πιο «θαμπές» και εύθραυστες, τότε είναι σώφρον να βάλετε στη διατροφή σας τα ακόλουθα συμπληρώματα για να βοηθήσετε τα μαλλιά σας να αναζωογονηθούν.

Βιοτίνη. Γνωστή ως βιταμίνη-Η, η βιοτίνη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των συμπληρωμάτων αντιγήρανσης για να έχετε υγιή μαλλιά, επειδή μπορεί να βοηθήσει να καταπολεμήσει την ξηρότητα και να ενισχύσει την κερατίνη, η οποία είναι μία από τις βασικές πρωτεΐνες που απαρτίζουν τα μαλλιά. Επίσης, η ανεπάρκεια βιοτίνης έχει συνδεθεί με την απώλεια μαλλιών. Τέλος, επειδή η βιοτίνη είναι υδατοδιαλυτή ουσία, το σώμα σας δεν μπορεί να την αποθηκεύσει και ως εκ τούτου δεν μπορείτε ποτέ να έχετε συσσώρευση περιττής βιοτίνης, αφού ο οργανισμός αποβάλλει όση ποσότητα δεν χρειάζεται μέσω της ούρησης.

Βιταμίνη Ε. Η βιταμίνη Ε έχει την ιδιότητα να κάνει τις λεπτές τρίχες να φαίνονται πιο παχιές και τα μαλλιά πιο ογκώδη. Μία συγκεκριμένη ένωση της βιταμίνης Ε έχει αποδειχθεί ότι προστατεύει έναντι της βλάβης του DNA και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία των τριχοειδών αγγείων στο σώμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στην επιδερμίδα του κεφαλιού. Αυτή η βελτιωμένη κυκλοφορία οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάπτυξη των μαλλιών, καθώς και σε πιο δυνατές νέες τρίχες που είναι λιγότερο επιρρεπείς στο σπάσιμο.

Μια μελέτη, που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση «Tropical Life Sciences Research», έδειξε ότι η λήψη συμπληρωμάτων με τοκοτριενόλες (μια μορφή της βιταμίνης Ε με ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες) οδηγεί σε έως και 34,5% αυξημένη τριχοφυΐα σε ασθενείς που υπέφεραν από απώλεια μαλλιών.

Βιταμίνη C. Η βιταμίνη C είναι συνήθως ένα από τα πιο γνωστά συμπληρώματα για τη φροντίδα του δέρματος, αλλά είναι εξίσου σημαντική και για την υγεία των μαλλιών σας. Η βιταμίνη C παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή του κολλαγόνου στο σώμα, το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο για το υγιές δέρμα, αλλά και για τις τρίχες στο κεφάλι σας. Η βιταμίνη C προστατεύει από τις ελεύθερες ρίζες που μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη των μαλλιών. Οπως και η βιοτίνη, η βιταμίνη C μπορεί, επίσης, να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος μέσω της αγγειοδιαστολής των αιμοφόρων αγγείων, κάτι που, με τη σειρά του, μπορεί να βοηθήσει να έχετε πιο υγιή μαλλιά και μειωμένη τριχόπτωση.

Βιταμίνη D. Η βιταμίνη D παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υγεία και την ανάπτυξη των μαλλιών. Μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη ρύθμιση ενός γονιδίου που επηρεάζει τον σχηματισμό υγιών τριχοθυλακίων.

Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα. Τα Ω-3 οξέα είναι μια πολύ σημαντική ουσία που το σώμα δεν μπορεί να παράγει από μόνο του, οπότε η μόνη πηγή είναι μέσω της διατροφής σας (κυρίως ψάρια και ξηροί καρποί) ή μέσω των διατροφικών συμπληρωμάτων. Τα συγκεκριμένα λιπαρά οξέα βοηθούν στην καλύτερη υγεία των μαλλιών, προσδίδοντάς τους λάμψη και ελαστικότητα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το λιπαρό οξύ μπορεί να μειώσει την ξηρότητα του δέρματος με φυσικά έλαια που θρέφουν το δέρμα της κεφαλής, βελτιώνοντας έτσι την εμφάνιση των μαλλιών.