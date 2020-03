Μύθοι και αλήθειες για την… πορτοκαλάδα της μαμάς

Newsroom eleftherostypos.gr

Πριν αρχίσετε να στύβετε την πρωινή σας πορτοκαλάδα, πιστεύοντας ότι πέρα από τη γεύση θα πάρετε και ισχυρές δόσεις βιταμίνης C -ώστε να γλιτώσετε τα κρυολογήματα της εποχής- σκεφτείτε ότι ίσως να έχετε κι εσείς παραπλανηθεί… από τη μαμά σας…

Οι περισσότεροι από εμάς γνωρίζουμε τα βασικά για τη βιταμίνη C, η οποία έχει συνδεθεί κατεξοχήν με την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την αντιμετώπιση του κρυολογήματος. Οπως επίσης γνωρίζουμε -διότι έτσι ίσως έχουμε ακούσει από κάποιον παλιό ναυτικό- ότι η έλλειψή της προκαλεί σκορβούτο!

Κατά πόσο αληθεύουν τα παραπάνω, αλλά και άλλες «γνώσεις» σχετικά με τα πορτοκάλια και τη βιταμίνη C, είναι αντικείμενο αμφισβήτησης… Το μόνο σίγουρο είναι ότι η βιταμίνη C είναι ένα απολύτως απαραίτητο για τον οργανισμό θρεπτικό συστατικό, γύρω από το οποίο, όμως, περιστρέφονται διάφοροι μύθοι και άλλες τόσες αλήθειες. Ας τα δούμε αναλυτικά…

Μύθος: Η βιταμίνη C θεραπεύει το κρυολόγημα

Τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες όλοι αρχίζουν να πίνουν περισσότερο χυμό πορτοκάλι ή να παίρνουν συμπληρώματα βιταμίνης C προκειμένου να θωρακιστούν απέναντι στο κρυολόγημα. Δυστυχώς, εκτός από την ωραία του γεύση, ο χυμός δεν πρόκειται να βοηθήσει τόσο.

Σίγουρα, υπάρχουν κάποιες έρευνες που δείχνουν πως οι άνθρωποι που παίρνουν συχνά συμπληρώματα βιταμίνης C μπορεί να έχουν πιο ήπια συμπτώματα. Επιπλέον, μελέτη έδειξε πως η βιταμίνη C μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο κρυολογήματος κατά 50% στους άνδρες αθλητές.

Αυτά όμως τα δεδομένα δεν είναι αρκετά στοιχεία, για αυτό και ο ρόλος της βιταμίνης C στο κρυολόγημα θεωρείται αμελητέος.

Αντίθετα, εκεί που ο ρόλος της είναι πολύ σημαντικός, είναι στη γενικότερη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού μας συστήματος, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να τρώμε καθημερινά φρούτα και λαχανικά που περιέχουν τη βιταμίνη.

Αλήθεια: Η έλλειψη βιταμίνης C είναι σπάνιο φαινόμενο

Το σώμα μας δεν μπορεί να παράγει μόνο του βιταμίνη C για αυτό και θεωρείται τόσο σημαντικό θρεπτικό συστατικό. Στις μέρες μας, όμως, το να πάσχουμε από έλλειψη είναι μάλλον δύσκολο.

Η προτεινόμενη καθημερινή δόση για τις γυναίκες είναι 75 mg, και 90 mg για τους άνδρες.

Σκεφτείτε τώρα ότι ένα πορτοκάλι μεσαίου μεγέθους περιέχει σχεδόν 70 mg της βιταμίνης, είναι αρκετό δηλαδή για να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αναγκών σε βιταμίνη C. Συνεπώς, είναι μάλλον απίθανο να εμφανίσετε έλλειψη της συγκεκριμένης βιταμίνης.

Μύθος: Τα εσπεριδοειδή είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης C

Σίγουρα, τα εσπεριδοειδή είναι εκπληκτική πηγή της βιταμίνης, αλλά ένα λαχανικό κατέχει τον θρόνο, η κόκκινη πιπεριά. Μια κούπα κομμένη, ωμή κόκκινη πιπεριά περιέχει από 200 μέχρι και 300 mg βιταμίνης C. Αλλες εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C είναι το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών, το ακτινίδιο, οι φράουλες και ο ανανάς.

Αλήθεια: Η βιταμίνη C βοηθά στο αδυνάτισμα

Τα χαμηλά επίπεδα βιταμίνης C έχουν συνδεθεί με ανεβασμένο Δείκτη Μάζας Σώματος και ποσοστού σωματικού λίπους.

Υπάρχει η πιθανότητα η βιταμίνη C να μπορεί να επηρεάζει τις δυνατότητες του σώματος να αξιοποιεί το λίπος σαν καύσιμο και κατά τη διάρκεια της άσκησης αλλά και όταν είμαστε αδρανείς. Σίγουρα, όμως, για να δούμε αποτελέσματα πρέπει να γυμναζόμαστε και να τρώμε πολλά λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C.

Μύθος: Δεν μπορούμε να πάρουμε υπερβολική δόση

Το σώμα δεν έχει κάποιο τρόπο να αποθηκεύσει τη βιταμίνη C, άρα όταν προσλαμβάνουμε περισσότερη από όση χρειαζόμαστε, την αποβάλλουμε μέσω των ούρων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως το να λαμβάνουμε υπερβολικές ποσότητες βιταμίνης C δεν μπορεί να έχει ορισμένες παρενέργειες. Το όριο της βιταμίνης C που μπορούμε να πάρουμε είναι τα 2.000 mg, αλλά υπάρχει κίνδυνος φουσκώματος, διάρροιας, ναυτίας και εμετού, καούρας, πονοκεφάλου και αϋπνίας.