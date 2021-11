Οδηγός κινηματογράφου: Η ταινία πρόκληση και οι άλλες [τρέιλερ]

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Δύο «μεγάλες» ταινίες κάνουν πρεμιέρα σήμερα. Η «προκλητική» «Μπενεντέτα» του Βερχόφεν και η «Εξουσία του σκύλου» της Τζέιν Κάμπιον είναι από τις ταινίες που ξαναφέρνουν το κοινό στις αίθουσες.

ΜΠΕΝΕΝΤΕΤΑ ****

(BENEDETTA)

ΓΑΛΛΙΑ, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΠΟΛ ΒΕΡΧΟΦΕΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΒΙΡΖΙΝΙ ΕΦΙΡΑ, ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΑΚΙΑ

Σε ένα μοναστήρι στην Πέσκια της Τοσκάνης στον 17ο αιώνα, η μοναχή Μπενεντέτα κάνει θαύματα και βλέπει οράματα με τον Ιησού. Οταν θα βρει καταφύγιο στο ίδιο μοναστήρι η Μπαρτολομέα, θα αναπτυχθεί ανάμεσά τους μια θυελλώδης ερωτική σχέση που θα προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις.

Ο Πολ Βερχόφεν διακωμωδεί τα θαύματα και τα οράματα, στηλιτεύει το Βατικανό και κάνει την αφήγησή του ακόμα πιο «προκλητική», προσθέτοντας άφθονο λεσβιακό σεξ στην εξίσωση. Οποιες κι αν είναι οι προθέσεις του, η «Μπενεντέτα» είναι μια χορταστική και πολύ καλοφτιαγμένη παραγωγή που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Η Δάφνη Πατακιά λάμπει ακόμα και όταν φορά τα κουρέλια της αγρότισσας.

Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ***

(THE POWER OF THE DOG)

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΤΖΕΪΝ ΚΑΜΠΙΟΝ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΜΠΕΝΕΝΤΙΚΤ ΚΑΜΠΕΡΜΠΑΤΣ, ΚΙΡΣΤΕΝ ΝΤΑΝΣΤ

Στη Μοντάνα της δεκαετίας του ’20 τα αδέλφια Φιλ και Τζορτζ Μπέρμπανκ εκμεταλλεύονται ένα μεγάλο ράντσο, μέχρι που ο Τζορτζ αποφασίζει να παντρευτεί και φέρνει στο ράντσο μαζί του τη σύζυγό του και τον φοιτητή γιο της. Ο Φιλ αντιδρά σε αυτόν το γάμο και συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τη σύζυγο του Τζορτζ. Στο στόχαστρο μπαίνει και ο γιος της, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στο πρότυπο του σκληροτράχηλου κάουμποϊ που λύνει τις διαφορές του με τα εξάσφαιρα.

Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς σηκώνει σχεδόν αποκλειστικά την ταινία στους ώμους του και η ωμή ερμηνεία του κάνει τη διαφορά, ιδίως αν τη συγκρίνει κανείς με τις λιγότερο τοξικές ερμηνείες στις οποίες τον έχουμε δει έως τώρα. Η μόνη παραφωνία στην «Εξουσία του σκύλου» είναι το φινάλε αυτής της ιστορίας που ίσως σας βρει απροετοίμαστους.

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ **1/2

(THE MANY SAINTS OF NEWARK)

ΗΠΑ, 2021

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΛΑΝ ΤΕΪΛΟΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ ΝΙΒΟΛΑ, ΜΑΪΚΛ ΓΚΑΝΤΟΛΦΙΝΙ

Πίσω στη δεκαετία του ’60 και του ’70 ο νεαρός Τόνι Σοπράνο ενηλικιώνεται σιγά σιγά μέσα σε ένα περιβάλλον που σφραγίζεται από τις μαφιόζικες συμμορίες. Ο θείος του, Ντίκι Μολτισάντι, που ο μικρός Τόνι θαυμάζει, προσπαθεί να φαίνεται συνεπής στις κοινωνικές του υποχρεώσεις που τον δείχνουν νομοταγή πολίτη με ενδιαφέρον για τον διπλανό του, αλλά παράλληλα είναι ισχυρό μέλος της ιταλικής Μαφίας που δέχεται πόλεμο από αντίπαλες συμμορίες.

Εχει ενδιαφέρον η αναπαράσταση της εποχής που δίνει έμφαση στα κοστούμια, στα χτενίσματα, στα αυτοκίνητα και τις προφορές, αλλά αυτό που λείπει από την ταινία είναι η συνεκτικότητα. Τα διάφορα επεισόδια που παρακολουθούμε είναι αρκετά χαλαρά πλεγμένα μεταξύ τους και είναι φανερή η απουσία μιας ενιαίας σεναριακής γραμμής που να διατρέχει την ταινία.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Βαβέλ: Από τη σιωπή στην έκρηξη ***. Ντοκιμαντέρ του Μελέτη Μοίρα

Το περιοδικό «Βαβέλ» βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της ταινίας, η οποία εξετάζει ασφαλώς το αποτύπωμα που άφησε στον εκδοτικό χώρο αλλά και στις καρδιές των αναγνωστών του. Το περιοδικό κυκλοφόρησε από το 1981 έως το 2008 και μέσα από τις σελίδες του χιλιάδες αναγνώστες γνωρίστηκαν με κορυφαίους δημιουργούς των κόμικς από το εξωτερικό, έμαθαν Ελληνες δημιουργούς που αναδείχθηκαν εκείνη την περίοδο και διάβασαν άρθρα και γνώμες που αφορούσαν από γνώριμες σκηνές καθημερινότητας μέχρι την πολιτική, τα ναρκωτικά, το AIDS, τις τέχνες κ.ά. Για όλα αυτά μιλάνε με φανερή νοσταλγία και αγάπη πολλοί από τους συντελεστές και συνεργάτες του περιοδικού, όπως ο Νίκος Ξυδάκης, ο Γιάννης Νένες, ο Αλέξης Καλοφωλιάς, ο Χρήστος Ξανθάκης αλλά και η δημιουργός του, Νίκη Τζούδα. Αξιέπαινη προσπάθεια που αναδεικνύει την τομή που έκανε ένα περιοδικό σε μια εποχή που μέρος της χώρας προσπαθούσε να κοιτάξει το γίγνεσθαι πέρα από τα σύνορα.

Φευγαλέα σπουργίτια. Του Μπραχμανάντ Σ. Σίνγκ με τους Μπομάν Ιράνι, Ντίβια Ντούτα

Ο 7χρονος αδελφός της νεαρής Τζάλκι εξαφανίζεται κι εκείνη ξεκινάει μια αποστολή που πρέπει να ολοκληρωθεί με κάθε τίμημα. Μόνα της όπλα ένα λαϊκό παραμύθι που μιλάει για ένα ακούραστο σπουργίτι.

Karditsa forever. Του Στράτου Μαρκίδη με τους Θανάση Βισκαδουράκη, Τάνια Τρύπη, Τάσο Κωστή

Μεγάλες ίντριγκες, επενδύσεις δολαρίων, απάτες μέσα σε σκάνδαλα, κρυφά πάθη, θαυματουργά προϊόντα και μια σειρά από μπερδέματα, με φόντο την εξωτική Καρδίτσα. Δέκα χρόνια μετά το «I Love Karditsa», ο Στράτος Μαρκίδης επιστρέφει.

