Τους υποψήφιους για τα βραβεία των καλύτερων ερμηνειών της χρονιάς ανακοίνωσε το σωματείο των ηθοποιών στις ΗΠΑ και σαν να ξεκαθάρισαν κάποια πράγματα όσον αφορά στους ηθοποιούς που έχουν το προβάδισμα στη διεκδίκηση των χρυσών αγαλματιδίων τον προσεχή Απρίλιο.

Μην ξεχνάμε ότι το Screen Actors Guild, οι ηθοποιοί δηλαδή, περιλαμβάνει τον κύριο όγκο των μελών ψηφοφόρων της Ακαδημίας Κινηματογράφου και οι δικές τους προτιμήσεις… μετράνε στην τελική έκβαση της οσκαρικής κούρσας.

Eτσι, ο Ριζ Αχμεντ του «Sound of metal» βαδίζει σταθερά προς την υποψηφιότητα για το Οσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας, όπως επίσης ο Γκάρι Ολντμαν του «Mank» και ο Αντονι Χόπκινς από το «The father».

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι του σωματείου των ηθοποιών είναι ο Τσάντουικ Μπόσμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom» και ο Στίβεν Γιουν για το «Minari». Ο Μπόσμαν θα βρίσκεται σίγουρα στις υποψηφιότητες στα Οσκαρ είτε για το α’ ανδρικής ερμηνείας είτε για το β’ ανδρικής ερμηνείας («Da 5 Bloods» του Σπάικ Λι) με μεγάλες πιθανότητες να το πάρει μετά θάνατον, όπως στο παρελθόν ο Χιθ Λέτζερ.

Το βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας δείχνει κι αυτό να ξεκαθαρίζει όσον αφορά στις οσκαρικές υποψηφιότητες, με το προβάδισμα να το έχουν η Κάρι Μάλιγκαν («Promising young woman»), η Φράνσις ΜακΝτόρμαντ («Nomadland»), η Βανέσα Κίρμπι («Θραύσματα μιας γυναίκας») και η Βαϊόλα Ντέβις («Ma Rainey’s Black Bottom»). Η πέμπτη υποψήφια του σωματείου είναι η Εϊμι Ανταμς για μια ακόμα παραγωγή του Netflix, το «Hillbilly Elegy».

Στον β’ ανδρικό ρόλο οι υποψήφιοι είναι οι Σάσα Μπάρον Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγο», ο Τσάντουικ Μπόσμαν για το «Da 5 Bloods», ο Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah», που θα δούμε σύντομα στη μικρή οθόνη από το HBO Max, ο Τζάρεντ Λίτο για το αστυνομικό θρίλερ «The little things» και ο Λέσλι Οντομ τζ. για το «One night in Miami». Και τους πέντε πιθανότατα θα τους δούμε να διεκδικούν αργότερα το αντίστοιχο Οσκαρ.

Το βραβείο β’ γυναικείας ερμηνείας του σωματείου διεκδικεί επίσης μια πεντάδα ηθοποιών με αξιώσεις και για το Οσκαρ. Η Μαρία Μπακάλοβα από το «Borat Subsequent Movie», η Γκλεν Κλόουζ από το «Hillbilly Elegy», η Ολίβια Κόλμαν από το «The father», η Ελενα Ζένγκελ του «News of the world» και η Γιουν Γιου-γιουνγκ του «Minari» θα φτάσουν μέχρι τις υποψηφιότητες και στα Οσκαρ, εκτός αν τελικά επικρατήσει η Ελεν Μπέρστιν από τα «Θραύσματα μιας γυναίκας», κάτι που δεν θα προκαλέσει έκπληξη.

Το σωματείο των ηθοποιών απονέμει και βραβείο στο σύνολο του καστ μιας ταινίας, βραβείο που αντικατοπτρίζει τις προτιμήσεις των ηθοποιών για την καλύτερη ταινία της χρονιάς. Ετσι, υποψήφια φέτος είναι τα καστ των ταινιών «Η δίκη των 7 του Σικάγο», «Da 5 Bloods», «Ma Rainey’s Black Bottom», «One night in Miami» και «Minari».

Μίνι σειρές και ταινίες

Στις υποψηφιότητες του σωματείου για τις μίνι τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ξεχωρίζει εκείνη της Βρετανίδας Μικαέλα Κόουλ της σειράς «I may destroy you», η οποία δεν είδε το όνομά της στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στον Τύπο και τους θαυμαστές της σειράς. Απέναντί της έχει την Κέιτ Μπλάνσετ του «Mrs America», τη Νικόλ Κίντμαν του «The undoing», την Ανια Τέιλορ-Τζόι του «The queen’s gambit» και την Κέρι Ουάσιγκτον του «Little fires everywhere».

Το αντίστοιχο βραβείο για τους άνδρες διεκδικούν οι Χιου Γκραντ («The undoing»), Ιθαν Χοκ («The good Lord bird»), Μαρκ Ράφαλο («I know this much is true»), Μπιλ Καμπ («The queen’s gambit») και Νταβίντ Ντιγκς («Hamilton»). Εντυπωσιακή ασφαλώς είναι η επικράτηση του «The crown» στις υποψηφιότητες, με την Τζίλιαν Αντερσον, την Ολίβια Κόλμαν, την Εμα Κορίν και τον Τζος Ο’ Κόνορ να διεκδικούν τα σχετικά βραβεία στις δραματικές σειρές.

