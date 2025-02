Η Tetra Pak παρουσίασε το “Approach to Nature” για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη φύση, σε όλη την αλυσίδα αξίας. Αυτή η φιλόδοξη πρωτοβουλία βασίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις και περισσότερους από 20 μετρήσιμους στόχους και πρακτικές, καθορίζοντας τη συμβολή της εταιρείας στη διακοπή της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, στην υποστήριξη της αποκατάστασης των οικοσυστημάτων και στην ενίσχυση της ασφάλειας των υδάτινων πόρων. Πέρα από τους εσωτερικούς στόχους και τις δράσεις της εταιρείας, το συγκεκριμένο πλαίσιο ασχολείται επίσης με το αποτύπωμα των προμηθευτών και των πελατών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την αποκομιδή και διαχείριση των συσκευασιών, όπου ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα.

Στις δικές της δραστηριότητες, η Tetra Pak στοχεύει σε μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού κατά 35% έως το 2030 (σε σύγκριση με το 2019). Ένα παράδειγμα επιτυχίας σε αυτόν τον τομέα είναι το εργοστάσιο της Tetra Pak στην Kunshan, στην Κίνα, όπου έχουν εφαρμοστεί συστήματα συγκομιδής βρόχινου νερού για την άρδευση πάνω από 6.000 τ.μ. πράσινων φυτών, μειώνοντας την ετήσια χρήση νερού κατά πάνω από 120 τόνους.

Η Francesca Priora, Vice President, Climate & Nature, Tetra Pak, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή μας που δεχόμαστε αυτό το βραβείο από τα SEAL Awards για το πλαίσιο “Approach to Nature”. Αυτή η αναγνώριση αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να αναστρέψουμε και να σταματήσουμε την απώλεια της φύσης, μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της αλυσίδας αξίας μας σε αυτή και υποστηρίζοντας την αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με πελάτες, προμηθευτές και εταίρους στην πορεία μας για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των υδάτων. Το “Approach to Nature” είναι μια συνεργατική προσπάθεια για να μετασχηματίσουμε τα συστήματα τροφίμων για να εξασφαλίσουμε ένα πιο ασφαλές, ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για όλους.»

Το πλαίσιο έχει επίσης αναγνωριστεί από την παγκόσμια πρωτοβουλία “It’s Now for Nature”, της οποίας ηγείται η Business for Nature, μια συμμαχία που φέρνει μαζί περισσότερους από 100 οργανισμούς και εταιρείες για να προωθήσουν την αξιόπιστη δράση των επιχειρήσεων και τη φιλοδοξία για την επίτευξη μιας οικονομίας που σέβεται τη φύση, έως το 2030.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο, μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα Approach to Nature.