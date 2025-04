Συνδυάζοντας την ταχύτητα, την ασφάλεια και την απλότητα των κεντρικών υπηρεσιών με άμεση πρόσβαση σε αναδυόμενα on-chain περιουσιακά στοιχεία, το Bitget Onchain επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ανακαλύπτουν και πραγματοποιούν συναλλαγές σε νέες και αναδυόμενες ευκαιρίες στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων.

Το Bitget Onchain προσφέρει συναλλαγές on-chain περιουσιακών στοιχείων απευθείας μέσα από την εφαρμογή της Bitget, για χρήστες που χρησιμοποιούν λογαριασμό spot με USDT ή USDC. Αυτή η ενσωμάτωση δημιουργεί μια νέα εμπειρία συναλλαγών σε επίπεδο ανταλλακτηρίου χωρίς την εγγενή πολυπλοκότητα, απλοποιώντας παράλληλα τη διαδικασία των on-chain συναλλαγών ακόμα και για νέους επενδυτές. Το προϊόν θα υποστηρίζει αρχικά τα Solana, BNB Smart Chain (BSC) και Base, με μια αρχική παρτίδα tokens, συμπεριλαμβανομένων των RFC, KTA και ακόμη 30 tokens.

Με επίκεντρο την ασφάλεια των συναλλαγών, το Bitget Onchain ενσωματώνει μια κεντρική προστασία σε επίπεδο ανταλλακτηρίου για να ορίσει ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών, ακόμη και στις on-chain συναλλαγές. Προσφέροντας μια ευρεία επιλογή on-chain περιουσιακών στοιχείων με διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, το Bitget Onchain παρέχει πρόσβαση σε tokens σε πρώιμο στάδιο και αναδυόμενες επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά.

Οι συνεχείς ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι οι χρήστες μπορούν να πλοηγούνται αποτελεσματικά στα εξελισσόμενα trend, εξυπηρετώντας τόσο νέους όσο και έμπειρους επενδυτές.

Αξιοποιώντας και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), το Bitget Onchain εισάγει ένα νέο σύστημα έξυπνης ανάλυσης βασισμένο σε ΑΙ, με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση της ακρίβειας στις επενδύσεις μέσω προηγμένων αλγόριθμων που φιλτράρουν σε πραγματικό χρόνο τα on- chain περιουσιακά στοιχεία. Αυτή η δυνατότητα, επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν

στρατηγικές και με βάση δεδομένων αποφάσεις, μειώνοντάς το ρίσκο για μη ενημερωμένες επενδύσεις.

«Οι συναλλαγές on-chain εδώ και καιρό αποτελούσαν μια περίπλοκη διαδικασία, απαιτώντας από τους χρήστες να πλοηγούνται σε μη φιλικές πλατφόρμες και να εκτίθενται σε κινδύνους. Το Bitget Onchain δημιουργήθηκε με στόχο να μειώσει τα εμπόδια εισόδου, προσφέροντας μια ομαλή και ασφαλή εμπειρία συναλλαγών», δήλωσε η Gracy Chen, CEO της Bitget.

«Το Bitget Onchain θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ κεντρικών και αποκεντρωμένων συναλλαγών,

καθιστώντας το web3 πιο προσιτό για όλους». Η Bitget ενσωματώνει σταθερά το AI στο οικοσύστημά της, ενισχύοντας την ακρίβεια στις συναλλαγές, την ασφάλεια και την συνολική εμπειρία του χρήστη. Μεταξύ των βασικών AI

υπηρεσιών περιλαμβάνονται έξυπνα trading bots για αυτοματοποιημένες στρατηγικές, εργαλεία διαχείρισης κινδύνου με υποστήριξη AI, προγνωστική ανάλυση για τις τάσεις της αγοράς και προηγμένο copy trading με AI για βελτιστοποιημένες επενδυτικές αποφάσεις. Με την εισαγωγή του Bitget Onchain, η λειτουργία έξυπνου ελέγχου βάσει ΑΙ βελτιστοποιεί

περαιτέρω την επιλογή περιουσιακών στοιχείων, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο και αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα των συναλλαγών.

Το Bitget Onchain αντιπροσωπεύει την διαχρονική δέσμευση της Bitget για καινοτόμες και έξυπνες λύσεις στον κλάδο ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, αναβαθμίζοντας την εμπειρία του χρήστη με προηγμένη ασφάλεια και βαθιά γνώση της αγοράς. Συνδυάζοντας την προσβασιμότητα με προηγμένα εργαλεία, το Bitget Onchain στοχεύει να γίνει η κορυφαία πλατφόρμα για συναλλαγές on-chain περιουσιακών στοιχείων, φέρνοντας τους χρήστες ακόμη πιο κοντά στον κόσμο του Web3.

Για να μάθετε περισσότερα για το πως να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες του Bitget On-chain, παρακαλούμε επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα bitgetapps.com.