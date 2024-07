Η Impact Day ξεκίνησε το 2016 στο πλαίσιο της μονάδας εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της UM, Better World.

Η Impact Day αντανακλά τη δέσμευση της UM, στις τρεις βασικές της αξίες: Community, Curiosity, Courage. Οι εργαζόμενοι της UM θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες επιλεγμένες γύρω από τρεις πυλώνες:

Ισότητα – Πράξεις που επηρεάζουν άμεσα ανθρώπους που δεν έχουν ισότιμα πρόσβαση σε αγαθά/υπηρεσίες/διευκολύνσεις με το σύνολο της κοινωνίας μας

– Πράξεις που επηρεάζουν άμεσα ανθρώπους που δεν έχουν ισότιμα πρόσβαση σε αγαθά/υπηρεσίες/διευκολύνσεις με το σύνολο της κοινωνίας μας Βιωσιμότητα – Πράξεις που επηρεάζουν άμεσα τον πλανήτη μας, τοπικά ή παγκόσμια.

– Πράξεις που επηρεάζουν άμεσα τον πλανήτη μας, τοπικά ή παγκόσμια. Ευεξία – Πράξεις που επηρεάζουν άμεσα την ευημερία της σωματικής ή ψυχικής υγείας ενός ατόμου.

“Οι UMers σε όλο τον κόσμο ανυπομονούν κάθε χρόνο να συμμετέχουν εθελοντικά ως μια ενωμένη ομάδα στην αγαπημένη μας παράδοση της Impact Day,” δήλωσε η Andrea Suarez, Global CEO της UM. “Το θέμα μας φέτος, “ONE Day, ONE UM, ONE Better World” υπογραμμίζει την απίστευτη επίδραση που μπορούμε να έχουμε όταν αξιοποιούμε τη δύναμη της συλλογικής μας δράσης για να επιστρέψουμε στις κοινότητες μέσα στις οποίες ζούμε, υπηρετούμε και αναπτυσσόμαστε.”

Την Πέμπτη, 18 Ιουλίου, η UM κλείνει τα γραφεία της σε Ευρώπη, Ασία, Λατινική Αμερική και Βόρεια Αμερική για να συνεργαστεί με τοπικές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού αντίκτυπου.

Στο πλαίσιο αυτό, η UM στην Ελλάδα, σήμερα ενώνει τις δυνάμεις της με την ΜΚΟ Higgs για να προετοιμάσει και να προσφέρει 200 δωρεάν γεύματα σε άτομα που έχουν ανάγκη μέσω του Οργανισμού Γη, με τους εργαζόμενους της UM να συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και συσκευασία των γευμάτων, να παρακολουθούν εργαστήρια για τη χρήση θεραπευτικών βοτάνων, και τρόπων ανακύκλωσης στο σπίτι μας με στόχο την ευαισθητοποίηση, την προώθηση της αλληλεγγύης, αλλά και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Οι UMers την ημέρα αυτή θα μοιράζονται τις ενέργειες της Impact Day στα Social Media με τη χρήση των hashtags #UMBetterWorld και #UMImpactDay.