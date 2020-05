Η βιταμίνη C δίνει ανάσα ζωής σε ασθενείς ΜΕΘ

Newsroom eleftherostypos.gr

Άκρως πολύτιμη και βοηθητική κρίθηκε η λήψη της βιταμίνης C για τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε ασθενείς ΜΕΘ.

Γράφει ο ΕΥΜΕΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ*

Η χορήγηση βιταμίνης C μειώνει τη διάρκεια μηχανικού αερισμού σε ασθενείς ΜΕΘ, σύμφωνα με ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Journal of Intensive Care.

Μια συστηματική βιβλιογραφική μελέτη, (Harri Hemilä, MD, Ph.D., από το Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και η Elizabeth Chalker, από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ) διεξήχθη για τον προσδιορισμό ελεγχόμενων κλινικών δοκιμών, που εξετάζουν την επίδραση της βιταμίνης C στον χρόνο αερισμού μεταξύ ασθενών της ΜΕΘ.

Βασισμένοι σε 8 μελέτες (685 ασθενείς) που συμπεριλαμβάνονται στη μετα-ανάλυση, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση βιταμίνης C μείωσε κατά 14% τον χρόνο μηχανικού αερισμού στους ασθενείς. Για τους ασθενείς με τη μεγαλύτερη διάρκεια μηχανικού αερισμού, που αντιστοιχούν σε εκείνους που ήταν πιο σοβαρά, η βιταμίνη C ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμη. Μεταξύ των 471 ασθενών (σε πέντε δοκιμές) που χρειάζονται μηχανικό αερισμό για περισσότερο από 10 ώρες, δοσολογία 1 έως 6 γρ. / ημέρα βιταμίνης C, συντόμευσε τον χρόνο αερισμού κατά μέσο όρο κατά 25%.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι η «μαγεία» των θρεπτικών συστατικών και η επιστήμη της διαιτολογίας παρέχει τη δυνατότητα η αντιμετώπιση του ασθενούς να γίνεται πιο ολοκληρωμένη, ταχεία, εξατομικευμένη και επιτυχημένη.

*Ο ΕΥΜΕΝΗΣ Π. ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ BSc (Hons), MSc, NYSCDN είναι: Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος Πανεπιστημίου Leeds M., Αγγλία, Πανεπιστημίου Columbia, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, Διευθυντής Διαιτολογικού Τμήματος Metropolitan General

