Perseverance: Το ρόβερ της NASA έστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμες φωτογραφίες του από τον Άρη

Μια μέρα μετά την επιτυχή του προσεδάφιση στον πλανήτη Άρη, το ρόβερ της NASA, Perseverance, απέστειλε στη Γη τις πρώτες έγχρωμές του φωτογραφίες.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

Οι φωτογραφίες απεικονίζουν πετρώματα, μέρος των οποίων το ρόβερ συνέλεξε με απώτερο σκοπό την ανάλυσή τους για την διαπίστωση της ύπαρξης ζωής στον πλανήτη.

Τα δείγματα προέρχονται από το εσωτερικό και την περιφέρεια του ηφαιστειακού κρατήρα Jezero, ο οποίος χρονολογείται στα 3,8 με 3,9 δις χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία πιστεύεται πως ο Άρης είχε νερό- και, πιθανότατα, φιλοξενούσε ζωή.

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021