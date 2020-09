Ξεκίνησε η λειτουργία των EverEden Beach Resort Hotel & Spa και Somewhere Boutique Vouliagmeni

Newsroom eleftherostypos.gr

Τις πύλες του για να υποδεχτεί τους πρώτους τουρίστες άνοιξε την Παρασκευή 26 Ιουνίου το πλήρως ανακατασκευασμένο EverEden Beach Resort Hotel & Spa, το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που βρίσκεται σε προνομιακή θέση στην καρδιά της αθηναϊκής Ριβιέρας, στο 47ο χλμ. της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, και απέχει μόλις 27 χλμ. από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η εγγύτητά του στην Αττική Οδό κάνει εύκολη την πρόσβαση στο luxury θέρετρο από οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής πρωτεύουσας και εν γένει του νομού. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία προχώρησε το διάστημα 2018 – 2019 σε επενδύσεις ύψους 28 εκατ. ευρώ περίπου, ανακατασκευάζοντας το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Το επενδυτικό πρόγραμμα περιελάμβανε ενίσχυση της στατικότητας των κτιρίων, καθώς και επανεγκατάσταση των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών δικτύων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη

μελέτη φωτισμού και ηχομόνωσης, με γνώμονα την παροχή της απόλυτης εμπειρίας στον

ταξιδιώτη. Την αρχιτεκτονική και διακοσμητική μελέτη επιμελήθηκε το διεθνές αρχιτεκτονικό

γραφείο Elastic Architects.

Το συγκρότημα απαρτίζεται από τρία κτιριακά συγκροτήματα και διαθέτει γήπεδα 49 στρεμμάτων, ένα άκρως υπερσύγχρονο συνεδριακό κέντρο, τρία εστιατόρια και πέντε μπαρ. Το resort διαθέτει επίσης δυο εξωτερικές πισίνες, καθώς και μια εσωτερική, ενώ στο ολοκληρωμένο κέντρο ευεξίας που υπάρχει στις εγκαταστάσεις του παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, στο γυμναστήριο που βρίσκεται εντός του συγκροτήματος, οι τουρίστες έχουν τη δυνατότητα να ασκηθούν ακόμη και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα έχει δυναμικότητα 260 δωματίων, τα οποία ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους. Τα δωμάτια χωρίζονται σε 6 διαφορετικούς τύπους, το Deluxe Standard που αποτελεί το βασικό δωμάτιο, τα ευρύχωρα deluxe Superior, τις Belvedere Suites με την εντυπωσιακή θέα, τα δίχωρα family room, τα Residences των 90 τ.μ. που προσφέρονται για μεγάλες οικογένειες και φυσικά τις σουίτες με ιδιωτική πισίνα που συνθέτουν το σύνολο των δωματίων που προσφέρει το EverEden Beach Resort Hotel.

Η γνωστή παραλία του EverEden Βeach Resort, μήκους 400 μέτρων, βραβεύεται επί 21 συναπτά έτη με γαλάζια σημαία. Στη μέση της παραλίας δεσπόζει ο χαρακτηριστικός μαύρος βράχος από τον οποίο έχει ονομαστεί και η περιοχή, ενώ στους χώρους που βρίσκονται στην πλαζ, δηλαδή στο snack bar, στο cocktail bar – beach restaurant και στο επαγγελματικό water sports center με aqua park, παρέχονται υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών.

Για την άρτια διαμόρφωση των περιβάλλοντων χώρων, οι οποίοι αναμένεται να μαγέψουν τους επισκέπτες του θερέτρου, εκπονήθηκε κηποτεχνική μελέτη. Το περιπατητικό μονοπάτι που

βρίσκεται εντός του πευκοδάσους, το οποίο περικυκλώνει το ξενοδοχείο, οδηγεί στο ψηλότερο

σημείου του λόφου ΕverΕden, ενώ το ανοιχτό θέατρο του resort μπορεί να φιλοξενήσει

εκδηλώσεις και μουσικές βραδιές.

«Το EverEden Beach Resort Hotel απευθύνεται στον εμπνευσμένο ταξιδιώτη που αναζητά την απόλυτη τουριστική εμπειρία, καθώς έρχεται να αλλάξει τις ισορροπίες στην παραλία της Αττικής», σχολιάζει ο διευθύνων σύμβουλος των ξενοδοχείων EverEden Beach Resort & Somewhere Boutique Vouliagmeni, Άλκης Παναγόπουλος.

«Στο EverEden Beach Resort Hotel διατηρούμε αναλλοίωτα τα παλαιά παραδοσιακά στοιχεία του ελληνικού τουρισμού και τα αναμειγνύουμε με τις σύγχρονες απαιτήσεις μέσα από μοντέρνες υποδομές και εγκαταστάσεις. Έχουμε δημιουργήσει έναν ολοκληρωμένο προορισμό για διαφορετικές αγορές αλλά και για διαφορετικές εποχές. Το EverEden Beach Resort Hotel καλείται να εμπλουτίσει την αθηναϊκή

Ριβιέρα, ευελπιστώντας να προσφέρει στους ταξιδιώτες την εμπειρία της Αττικής, ενός

προορισμού πλήρους σε περιεχόμενο και επιλογές», επισημαίνει.

Αποκλειστικά για τη φετινή τουριστική σεζόν, παρέμειναν κλειστές οι εγκαταστάσεις:

• EverEden Health Center (gym, spa, sauna, hammam, heated indoor pool)

• Seasons restaurant

• Grove Bar at EverBeta building

• The pool & EverHeights Snack bar at the EverGamma building

Somewhere Boutique Vouliagmeni

Εφαρμόζοντας πιστά ενισχυμένα μέτρα υγιεινής, ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες του μία

άνετη, ασφαλή και ευχάριστη διαμονή, το μοναδικό Somewhere Boutique Vouliagmeni

καλωσόρισε την Πέμπτη 4 Ιουνίου τους πρώτους επισκέπτες του καλοκαιριού.

Υιοθετώντας τεχνολογικές καινοτομίες, το Somewhere App παρέχει τη δυνατότητα ανέπαφης

αλληλεπίδρασης των επισκεπτών με το προσωπικό του resort, ενώ μέσω της ειδικής εφαρμογής

οι ταξιδιώτες έχουν απευθείας πρόσβαση στις υπηρεσίες του ξενοδοχείου σε πραγματικό

χρόνο.

Το Somewhere App περιλαμβάνει υπηρεσίες κρατήσεων, παραλαβής αποσκευών, μεταφορά

από και προς το αεροδρόμιο, υπηρεσίες δωματίου και κρατήσεις εστιατορίων. Μέσω του

mobile key ο επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο σαν ένα «έξυπνο

κλειδί» για το δωμάτιο του.

Μαζί με το Somewhere Boutique Vouliagmeni, έτοιμο για σερβίρει εκλεπτυσμένα πιάτα με

ελληνικές γεύσεις από φρέσκα διαλεγμένα υλικά που θα σαγηνεύσουν ακόμη και τους πιο

απαιτητικούς ουρανίσκους, με φόντο τον κήπο και το ψηφιδωτό της καταγάλανης πισίνας που

κυριαρχούν στο ξενοδοχείο, είναι το Lutetia Bistro.

Στο πλαίσιο των ξεχωριστών happenings που διοργανώνονται στο πολυτελές resort, από την

Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο φημισμένος σεφ Βασίλης Καλλίδης στήνει την κουζίνα του δίπλα στην

πισίνα και κάνει τον κήπο άνω-κάτω σε ένα pop up project που φέρνει νότια τα bao και τα dim

sum, σε χαλαρό κλίμα για βραδινό δείπνο al fresco.