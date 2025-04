Παράλληλα, το δικό μου μήνυμα έστειλε ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία της ομάδας και ανυπομονεί για το αυριανό (16/4, 21:00 μ.μ.) παιχνίδι στην Ισπανία.

«Τι λέει παιδιά. Ο Scoot σας χαιρετά… Θέλω να σας συγχαρώ για όσα πετύχατε ως τώρα, αλλά η δουλειά δεν τελείωσε! Το κύπελλο είναι κοντά! Πάμε να το πάρουμε. Μια φορά ΠΑΟΚ, πάντα ΠΑΟΚ»!

Finals mood ON • all around the world @Kevinporterjr with a warm message to all the #PAOKfamily #PAOK ⚪️⚫️#feelthepassion #oncepaokalwayspaok pic.twitter.com/oxmFs7Z8F6

— PAOK BC (@PAOKbasketball) April 15, 2025