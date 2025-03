Με το ΟΑΚΑ να έχει περάσει εδώ και περίπου δύο χρόνια στα χέρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, οι αλλαγές μέσω επενδύσεων συνεχίζονται από τους “πράσινους”, με τα νέα αποδυτήρια να εντυπωσιάζουν και τους ίδιους τους παίκτες των πρωταθλητών Ευρώπης.

Οι άνθρωποι της «White Veil» ήταν αυτή που “έτρεξαν” την ανακαίνιση στα αποδυτήρια, η οποία διήρκησε μόλις 15 ημέρες και κόστισε 500.000 ευρώ στην “πράσινη” ΚΑΕ.

«Τι έχετε φτιάξει ρε παλικάρια», ήταν η πρώτη ατάκα του Σλούκα όταν είδε τα αποδυτήρια.

The brand new locker rooms at OAKA

The transformation is complete and a new era begins ☘️

Get ready for an exclusive first look of our all-new locker rooms, tomorrow on CLUB 1908! #WeTheGreens #paobcaktor #LiveTheGreenMagic #Club1908 #OneClubOneApp pic.twitter.com/Bs0II82QRf

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 5, 2025