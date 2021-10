Viral: Την μητέρα του για μία φανέλα του Μέσι προσφέρει πιτσιρικάς

Newsroom eleftherostypos.gr

«Λίο, δώσε μου τη μπλούζα σου και σου δίνω τη μαμά μου»!

Αυτό το μήνυμα που είχε γράψει σε ένα πλακάτ ένας πιτσιρικάς απευθυνόμενος τον Λιονέλ Μέσι έγινε viral. Μάλιστα δίπλα του κάθεται μία γυναίκα που είναι πιθανό να είναι η μητέρα του και δεν φαίνεται να είναι και τόσο κεφάτη.

This lad really, really wants Lionel Messi’s shirt… #PSGRBL // #UCL pic.twitter.com/U7p2yw5uUs

— talkSPORT (@talkSPORT) October 19, 2021