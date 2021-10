Newsroom eleftherostypos.gr

Στέφανος Τσιτσιπάς: Ένταση μεταξύ του Στέφανου Τσιτσιπά και του Φάμπιο Φονίνι σημειώθηκε μετά το τέλος του ματς, κατά το οποίο ο Έλληνας τενίστας προκρίθηκε στους «16» του Indian Wells.

Αναλυτικότερα, μετά την επικράτηση του Στέφανου Τσιτσιπά, οι δύο αθλητές είχαν έναν έντονο διάλογο την ώρα που έδιναν τα χέρια, ο οποίος καταγράφηκε στην κάμερα.

Ο ιταλός τενίστας διαμαρτυρήθηκε προς τον έλληνα πρωταθλητή ότι δεχόταν οδηγίες από τον πατέρα του κατά τη διάρκεια του ματς, αναφέροντας: «Πάντα μιλάει ο πατέρας σου, το ξέρεις καλύτερα από μένα».

«Πώς να τον ακούσω από τόσο μακριά;», του απάντησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

A few words exchanged 👀

Tsitsipas and Fognini discuss at the net after their #BNPPO21 encounter. pic.twitter.com/fk67i3tVfN

— Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2021