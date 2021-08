MotoGP: Τρομακτική πτώση με 270 χλμ/ώρα για τον Μαρκ Μάρκεθ [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο ταχύτερος αναβάτης στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών για το GP Μ. Βρετανίας στην πίστα του Σίλβερστον, όμως είχε μια πολύ άσχημη πτώση στο τέλος της διαδικασίας.

H δράση ξεκίνησε στο GP Μ. Βρετανίας με τον Μαρκ Μάρκεθ να είναι ο ταχύτερος αναβάτης μετά το FP1. Τα έντονα σύννεφα πάνω από το Σίλβερστον δεν απείλησαν ιδιαίτερα και η διαδικασία διεξήχθη δίχως την εμφάνιση της βροχής.

Όμως με 2 λεπτά για το τέλος του FP1 είδαμε την εμφάνιση της κόκκινης σημαίας, έπειτα από χαλίκια που έπεσαν στην πίστα. Ο Μαρκ Μάρκεθ είχε μια πολύ άσχημη πτώση στη στροφή Μάγκοτς, με τον ίδιο να είναι καλά στην υγεία του, αλλά η μοτοσικλέτα του διαλύθηκε.

🚩 RED FLAG 🚩 @marcmarquez93's bike is destroyed at Maggots after losing the front! 😱

Thankfully Marc was up and walking away! 👍#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/GgY0dWUXu1

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 27, 2021