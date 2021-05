Newsroom eleftherostypos.gr

Πρωταθλητής Ολλανδίας για 35η φορά στην Ιστορία του στέφθηκε ο Άγιαξ και σκέφθηκε μια πρωτότυπη ιδέα για να γιορτάσει τον τίτλο μαζί με τους φιλάθλους του.

Συγκεκριμένα η διοίκηση της ομάδας του Άγιαξ αποφάσισε να λιώσει (!) το φετινό τρόπαιο και έφτιαξε αστέρια που θα δοθούν σε όλους τους κατόχους διαρκείας.

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021

Στο βίντεο που δημιούργησαν και παρουσίασαν από τον ολλανδικό σύλλογο, το τρόπαιο λιώνει με ειδική επεξεργασία, δημιουργήθηκαν μικρά ασημένια αστέρια από το υλικό και αυτά θα δοθούν στους 42.000 κατόχους διαρκείας του «Αίαντα».

Piece of victory

Piece of history

Piece of Ajax

Literally. For you. 🎖#XXXV pic.twitter.com/Bllbh9M4tA

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 12, 2021