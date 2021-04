Newsroom eleftherostypos.gr

Με φανταστική απόδοση η Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 2-0 (6-0 και 6-4) την Ναόμι Οσάκα και ο διεθνής τύπος την αποθεώνει για τη νίκη της επί της Γιαπωνέζας αθλήτριας Νο2 στον κόσμο και κατόχου 4 τίτλων Grand Slam.

SAKK ATTACK ήταν ο τίτλος στην ανάρτηση του WTA για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία θα αντιμετωπίσει την 20χρονη Καναδή Μπιάνκα Αντρεέσκου στα ημιτελικά του Μαϊάμι Open.

🇬🇷 @mariasakkari snaps Osaka's 23-match win streak and reaches the #MiamiOpen semifinals! pic.twitter.com/uaGnVazIiF

Η ισπανική Marca είχε τίτλο: H Οσάκα είπε αντίο στο Μαϊάμι με ένα… ντόνατ. Η Ελληνίδα Μαρία Σάκκαρη εξέπληξε το νούμερο 2 της παγκόσμιας κατάταξης στα προημιτελικά.

Η γαλλική L’Equipe έγραψε: Η Μαρία Σάκκαρη σταμάτησε τη Ναόμι Οσάκα στο Μαϊάμι. Μετά από έναν αήττητο χρόνο και 23 συνεχόμενες νίκες, η Ναόμι Οσάκα ηττήθηκε 2-0 σετ από τη Μαρία Σάκκαρη στα προημιτελικά του Μαϊάμι.

Το US Open Tennis έγραψε: Η Σάκκαρη τα κατάφερε! Η Ελληνίδα σταμάτησε το νικηφόρο σερί της Οσάκα με μια επιβλητική εμφάνιση στο Μαϊάμι.

SAKKARI HAS DONE IT!

The 🇬🇷 ends Naomi Osaka's 23-match winning streak in dominant fashion in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/oSlHgE8SeW

— US Open Tennis (@usopen) March 31, 2021