Champions League: Λίβερπουλ και Παρί έχουν το πρώτο λόγο απέναντι σε Λειψία και Μπαρτσελόνα [βίντεο]

Δύο ακόμα εισιτήρια για τα προημιτελικά του Champions League «σφραγίζονται» απόψε στις ρεβάνς των αγώνων της Λίβερπουλ με την Λειψία και της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπαρτσελόνα.

Καθώς οι αυστηροί ταξιδιωτικοί περιορισμοί που ισχύουν στη Βρετανία δεν επιτρέπουν σε ομάδες από το εξωτερικό να παίξουν στη χώρα, η αναμέτρηση της πρωταθλήτριας Αγγλίας με τη Λειψία, θα διεξαχθεί στο στάδιο «Φέρεντς Πούσκας» της Βουδαπέστης (22:00 – Cosmote Sport 1), όπου είχε γίνει και το πρώτο ματς, με τους «κόκκινους» να επικρατούν με 2-0.

Η παράδοση είναι υπερ των Άγγλων που δεν έχουν ηττηθεί ποτέ από γερμανική ομάδα ως γηπεδούχοι, αν και απόψε παίζουν σε ουδέτερη έδρα, ενώ έχουν προκριθεί και στις 33 προηγούμενες περιπτώσεις που νίκησαν εκτός έδρας στο πρώτο ματς σε νοκ άουτ ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο πρωτάθλημα η Λίβερπουλ προέρχεται από δυο σερί ήττες μέσα στην έδρα της με 1-0 από Τσέλσι και Φούλαμ και έχει υποχωρήσει στην 8η θέση της βαθμολογίας κινδυνεύοντας να χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Ο Κλόπ στο 4-2-3-1 που θα παρατάξει φαίνεται πως θα προτιμήσει τους Αλισον – Αλεξάντερ-Αρνολντ, Ρ. Γουίλιαμς (Καμπάκ), Φαμπίνιο, Ρόμπερτσον – Τζόουνς, Βαϊνάλντουμ – Τιάγκο , Σαλάχ, Μανέ και Φιρμίνο (Ζότα)

Σε ότι αφορά τη Λειψία, συνεχίζει την εξαιρετική της παρουσία στο Γερμανικό πρωτάθλημα και με την 4η σερί της νίκη βρίσκεται σε απόσταση δυο βαθμών από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου.

Ο Γιούλιαν Νάγκελζμαν δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, ενώ εκτός παραμένουν οι Ανχελίνο, Σόμποσλαϊ και Λάιμερ.

Η 11αδα όλα δείχνουν πως θα αποτελείται από τους Γκούλασι – Μουκιέλε, Ουπαμεκανό, Κλόστερμαν – Ανταμς, Ζάμπιτσερ, Καμπλ, Χαϊντάρα – Ντάνι Ολμο, Ενκουνκού – Πόουλσεν

