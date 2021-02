Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κόσμος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θρηνεί τον θάνατο ενός από τους κορυφαίους οδηγούς ράλι όλων των εποχών.

Ο Χάνου Μίκολα, άφησε, τα ξημερώματα, την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών, μετά από άνιση «μάχη» με τον καρκίνο.

Ο Φινλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής, κυριάρχησε στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 κι έμεινε στην Ιστορία ως Flying Finn (Ιπτάμενος Φινλανδός) για το εντυπωσιακό στυλ οδήγησης.

«Αυτή η είδηση είναι θλιβερή», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος του WRC, ενώ η σχετική ανακοίνωση, έγινε με ανάρτηση στο Twitter του Βέσα Μίκολα, ενός από τους υιούς του θρυλικού «πιλότου»: «Χάσαμε τον πατέρα μου, Χάνου από καρκίνο».

Ο Μίκολα κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι το 1983, αλλά ήταν στο «σπίτι» του και στο ράλι των 1.000 λιμνών (σ.σ. νυν Rally Finland), όπου έγραψε τις καλύτερες σελίδες της καριέρας του, κερδίζοντας επτά φορές.

Ο εκλιπών πρώτευσε σε 18 ράλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και είναι ο 10ος πιό επιτυχημένος οδηγός στην Ιστορία.

Ο Μίκολα, άρχισε την καριέρα του στην Volvo, πριν κατακτήσει το πρώτο του ράλι, στη Φινλανδία, με την Ford. Στην συνέχεια στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής, οδηγώντας ένα Audi Quattro το 1983 και σε ηλικία 41 ετών. Λίγο αργότερα, εντάχθηκε στην Mazda πριν αποχωρήσει από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, το 1993.

Πολλοί οδηγοί, όπως οι παγκόσμιοι πρωταθλητές, Κάρλος Σάϊνθ, Σεμπαστιάν Οζιέ και Πίτερ Σόλμπεργκ, έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στον Μίκολα.

«Ο Χάνου Μίκολα κατέκτησε το WRC την χρονιά που γεννήθηκα και παρ΄ όλο που δεν είχα ποτέ την τιμή να τον συναντήσω, λυπάμαι για το θάνατό του, δήλωσε ο Οζιέ, ενώ ο Σόλμπεργκ, σχολίασε: «Ήταν ένας θρύλος, ένας αληθινός κύριος, ένας πραγματικός πρωταθλητής και ένας καλός πατέρας. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Really sad to hear the news about Hannu Mikkola – he was a legend, a proper gentleman, a real Champion, and a great father to great kids. Sending all my condolences to his family and friends. RIP. pic.twitter.com/ygZU2TPAJh

— Petter Solberg (@Petter_Solberg) February 27, 2021