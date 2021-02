Australian Open: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 3-0 τον Μίκαελ Ίμερ και προκρίθηκε στους «16»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες με 6-4, 6-1, 6-1 τον Μίκαελ Ίμερ και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην καριέρα του στους «16» του Australian Open.

Οι πόντοι ήταν 87-55. Ο Στέφανος είχε 27 winners (8-0 άσοι), 20 αβίαστα (έναντι 36) ενώ τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/12 και 1/1.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά θα είναι ο νικητής του αγώνα Μπερετίνι-Κατσάνοφ, ενώ στις δηλώσεις του μετά την πρόκριση εξέφρασε την ελπίδα να καταφέρει να κατακτήσει το πρώτο του γκραντ σλαμ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος με το παιχνίδι μου. Ήταν ένα ποιοτικό ματς από την πλευρά μου. Γνωρίζω καλά τον Μάικ και εκπροσωπούμε τη νέα γενιά του τένις» είπε ο Έλληνας πρωταθλητής .

