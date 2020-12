Στο νοσοκομείο ο Ομάρ Ελαμπντελαουί – Τραυματίστηκε από βεγγαλικό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Κωνσταντινούπολης, μετά από έκρηξη πυροτεχνήματος, το οποίο τον τραυμάτισε στο χέρι και του προκάλεσε προσωρινή απώλεια όρασης.

Το δυσάρεστο περιστατικό διαδραματίστηκε σε πάρτι που διοργάνωσε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και νυν της Γαλατασαράι στην οικία του, προκειμένου να υποδεχθεί μαζί με δικούς του ανθρώπους το νέο έτος.

💥💥Galatasaray's right-back Omar Elabdellaoui was injured in the explosion of fireworks in his hand during the New Year celebration. The 29-year-old football player was immediately hospitalized. pic.twitter.com/r3WVtDlxVC

