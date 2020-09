Formula 1: Χαμός στο GP Τοσκάνης – Έξι εγκαταλείψεις σε έξι γύρους [βίντεο]

Λίγο αργότερα το αυτοκίνητο ασφαλείας έφυγε, αλλά όχι για πολύ, καθώς χρειάστηκε εκ νέου η συνδρομή του, αφού ακολούθησε το χάος.

Στις πίσω θέσεις, Σάινθ, Μάγκνουσεν, Λατίφι και Τζιοβινάτζι έμπλεξαν σε τρομακτικό τρακάρισμα. Μάλιστα και οι τέσσερις εγκατέλειψαν το GP, ενώ από το Team Radio του Σάινθ ακούστηκε “Θέε μου! Αυτό ήταν επικίνδυνο”. Όπως στο Grand Prix της Τοσκάνης έτσι και αυτή τη φορά έκανε την εμφάνισή της η κόκκινη σημαία, ώστε να σταματήσει ο αγώνας και να καθαριστεί η πίστα. Ο αγώνας συνεχίστηκε μετά από 20 λεπτά περίπου.

All the poo has come out #F1 #TuscanGP pic.twitter.com/ApLqAwDkzn

The Safety Car goes in but immediately there’s a big shunt at the back of the field #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/wt5hvIrVJd

Verstappen got a slow start and radioed to the team that he had no power

He then got caught up in a midfield tangle before ploughing into the gravel at Turn 2 😮#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/v89iNL2S2D

